O resumo dos momentos memoráveis do show da Madonna.

– Beijo lésbico.

– Siririca.

– Bunda e sexo oral com Anitta.

– Safada. Bunda suja.

Leia + sobre Famosos, artes e música

– Eu sinto aqui na minha piriquita.

– Beijo grego da Pabllo Vittar.

SEM JANJA– A primeira dama Janja Lula da Silva era esperada para o show, mas não foi para o Rio de Janeiro. Ela estava em Brasília e segue neste domingo para o Rio Grande do Sul junto com o presidente Lula para acompanhar ações no combate à tragédia da enchente que afeta o estado.

AUDIÊNCIA DA GLOBO- A transmissão do show pela Globo direto da praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, elevou os índices da emissora em todo o Brasil.

Segundo dados prévios de audiência o evento marcou 16 pontos de audiência com picos de 22 em São Paulo, principal mercado de televisão do Brasil, em sua exibição, das 21h35 às 1h13.

Por uma exigência da cantora, o evento foi exibido na TV com um delay de 12 minutos em relação ao que acontecia nas areias de Copacabana.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP