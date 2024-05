Depois de 2 triunfos e de animar a torcida, o Corinthians ficou no 0

Na noite deste sábado (4), o Timão recebeu o Fortaleza, pela quinta rodada do Brasileirão 2024. Jogando melhor na maior parte do jogo, o Alvinegro não conseguiu sair do empate sem gols na Neo Química Arena.

Leia + Sobre todos os Esportes

Com mais um ponto somado na tabela, o Timão chega a cinco, ocupando a 12ª colocação momentânea. O Timão volta a jogar pelo Brasileirão no próximo sábado, quando encara o Flamengo, no Maracanã, mas antes, viaja até Assunção, no Paraguai, para encarar o Nacional, na próxima terça-feira (7), pela CONMEBOL Sudamericana 2024.

Escalação

O técnico António Oliveira escalou o Timão com Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Gustavo Silva, Wesley e Romero. Entraram no decorrer do jogo: Matheuzinho, Pedro Raul, Giovane, Paulinho e Fausto Vera. Ficaram à disposição no banco de reservas: Cássio, Caetano, Matheus Bidu, Biro, Arthur Sousa, Raul Gustavo e Ryan.

Primeiro tempo

O Coringão entrou em campo sua nova camisa dois, “blackout”, em referência às ações de combate ao racismo que o clube e a Nike estão incentivando. A partida iniciou com as duas equipes trocando a posse de bola: o Timão tentava armar a jogada pela esquerda, com a velocidade e os dribles de Wesley, enquanto o Fortaleza tentava trabalhar mais a bola.

Aos 11 minutos Fagner arriscou de fora da área e, mesmo com desvio, a bola ficou facilmente nas mãos do goleiro João Ricardo. Um minuto depois, mais uma jogada de ataque alvinegra: Fagner levantou na área, Romero finalizou e novamente o goleiro da equipe cearense ficou com a bola.

Aos 14 minutos, o Fortaleza ligou um contra-ataque muito rápido: Breno Lopes recebeu a bola sozinho e na finalização, chutou pra fora.

Quase do Timão! Wesley levantou na área e Raniele cabeceou firme para o gol. O goleiro João Ricardo fez uma grande defesa.

Aos 30 minutos, Rodrigo Garro bateu de fora da área e o goleiro do Fortaleza salvou de manchete. Aos 33 minutos Romero cobrou uma falta colocada que bateu na rede pelo lado de fora. Parte da torcida chegou a gritar gol.

O árbitro deu cinco minutos de acréscimo e depois acresceu mais um. E após o tempo extra, a primeira etapa foi encerrada.

Segundo tempo

O Timão voltou para a segunda etapa com uma alteração: saiu Gustavo Silva e entrou Matheuzinho.

Aos seis minutos o Timão teve uma grande oportunidade: Breno Bidon lançou para Hugo que chutou para o gol, o goleiro João Ricardo defendeu e, na sequência, a bola bateu na trave e saiu. Na jogada seguinte, um contra-ataque do Fortaleza e na finalização, a bola foi pra fora.

Aos nove minutos, em cobrança de escanteio, Félix Torres cabeceou e o goleiro do Fortaleza salvou novamente.

Aos 13, Hércules chutou cruzado e Carlos Miguel fez uma grande defesa.

O Timão chegou novamente, aos 17 minutos: Carlos Miguel lançou diretamente para Matheuzinho, o lateral chutou por cima do goleiro e a bola foi pra fora.

Aos 25 minutos a segunda mudança do Timão: saiu Romero para a entrada de Pedro Raul.

O Corinthians teve mais uma oportunidade, aos 31 minutos: Wesley levantou na área e Breno Bidon, de letra, finalizou, mas o goleiro defendeu. Aos 33 minutos mais três mudanças: saíram Fagner, Bidon e Raniele e entraram Giovane, Paulinho e Fausto Vera.

Na sequência, Moisés, fez uma grande jogada e, na hora de finalizar, Carlos Miguel desviou pra fora.

O árbitro deu sete minutos de acréscimo no total.

Próximo jogo

O Timão volta à campo na próxima terça-feira (7), quando enfrenta o Nacional-PAR, pela quarta rodada da fase de grupos da CONMEBOL Sudamericana 2024. A partida ocorre às 19h, em Assunção.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP