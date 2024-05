Da causa animal, Priscila Peterlevitz oficializa pré-candidatura em Nova Odessa

Priscila Peterlevitz (União Brasil) oficializou sua pré-candidatura a vereadora na cidade de Nova Odessa.

Da causa animal, Priscila faz parte do grupo “Cadeia Para Maus-Tratos”, que tem como líder o deputado federal Bruno Lima (PP), 6º mais votado do Brasil nas eleições de 2022, com mais de 450 mil votos.

“Muitos já sabem mas eu preciso OFICIALIZAR. Das salas de audiências à defesa dos direitos sociais, minha trajetória como advogada e diretora sempre foi em prol da comunidade de Nova Odessa.

Com a experiência de servir Nova Odessa através da prefeitura como assessora jurídica, Diretora de Vigilância em Saúde e Diretora de Gestão Social e Cidadania, além atuar junto ao delegado @del.brunolima no projeto @cadeiaparamaustratos .

Eu quero fazer muito mais pela nossa Cidade e por isso SIM, SOU PRÉ CANDIDATA A VEREADORA em NOVA ODESSA e convido você a me seguir nas minhas redes sociais para conhecer um pouco mais do meu trabalho”.

A pré-candidatura de Priscila tem o apoio do prefeito e pré-candidato à reeleição, o Leitinho.

