Cuca abre inscrições para novos cursos gratuitos de Costura Industrial

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, abriu inscrições para dois novos cursos gratuitos de Costura Industrial, ministrados no Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana) pelo programa Futuro Certo. As aulas estão previstas para começar em 18 de março.

As inscrições devem ser feitas entre quarta e sexta-feira (dias 6, 7, e 8), das 8h30 às 12h e das 13h às 16h, na sede do Cuca, na Rua Anhanguera, nº 16, em frente ao Mercado Municipal. Outra opção é realizar a inscrição nos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) dos bairros, das 7h30 às 16h30.

Os interessados devem ter pelo menos 18 anos. A escolaridade mínima é o Ensino Fundamental incompleto (1ª a 4ª série). Os documentos necessários são: carteira de identidade, CPF (ou carteira de motorista) ou comprovante de endereço em nome do interessado, dos pais, do cônjuge (como conta de água ou energia elétrica) ou contrato de aluguel.

“Esses cursos são uma ótima oportunidade para quem busca capacitação e melhores chances de ingresso no mercado de trabalho. Os cursos do Cuca atendem uma demanda contínua de Americana, que é a mão de obra qualificada em costura industrial. Com isso, ajudamos tanto a população a conseguir seu emprego, quanto os empresários e nossa economia de maneira geral”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

No curso Ciclo I – “Operador(a) de Máquina de Costura Industrial – Profissionalizante”, os alunos terão formação de mão de obra qualificada em máquinas reta, overlock, interlock e galoneira, se preparando para o ingresso no mercado de trabalho nas indústrias de confecção. A carga horária é de 150 horas. Serão disponibilizadas 10 vagas por turma. Não é necessário saber costurar em máquinas industriais para ingressar no curso.

Já o curso Ciclo II – “Corte e Costura Básicos” tem como público-alvo aqueles que já tenham conhecimento do maquinário industrial e/ou formação em cursos de costura em máquina industrial, introduzindo o aluno ao aprendizado do corte e costura, com montagem e acabamento de peças básicas de vestuário. O aluno estará apto a trabalhar como autônomo nas áreas de costura particular ou em ateliês e faccionistas. A carga horária é de 87 horas, com sete vagas disponíveis por turma.

Outras informações podem ser consultadas pelo telefone (19) 3461-4131 ou pelo site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), clicando em “Portais”, depois “Desenvolvimento Econômico” e “Confira os cursos disponíveis”.

Confira os endereços dos Centros de Referência de Assistência Social:

CRAS Mathiensen: Rua Pica-Pau, 80 – Jardim dos Lírios

CRAS Praia Azul: Rua Maranhão, 1595 – Praia Azul

CRAS Jardim Nossa Senhora de Fátima: Rua Caetano de Campos, s/n – Jd. N. Sra. Aparecida

CRAS São Jerônimo: Rua Carlos Vassalo, 370 – São Jerônimo

CRAS Guanabara: Rua da Tijuca, 182 – Jardim Guanabara

CRAS São Manoel: Rua São Thiago, 320 – São Manoel