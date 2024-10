DAE conclui interligação de rede no Jardim Ipiranga

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana concluiu na tarde desta terça-feira (29) a interligação do trecho da rede de abastecimento de água na Rua Itamarati, no Jardim Ipiranga. As obras foram realizadas nas esquinas com as ruas Itapemirim e Ibirapuera, após a instalação de aproximadamente 85 metros de extensão de rede de água no local.

“Executamos sem intercorrências as obras neste trecho, onde não havia encanamento. Os moradores deste quarteirão passam a ter agora mais qualidade de vida com um sistema de abastecimento novo”, diz o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

A ação é parte do programa “Água na Torneira”, de modernização contínua da rede na cidade. Desde 2021, quando o projeto foi implantado, mais de 60 quilômetros de tubulação já foram trocados ou instalados em vários bairros do município.