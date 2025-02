O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou, no início da noite desta segunda-feira (24), a troca de uma peça no registro da adutora localizada na Rua Fernando de Camargo, no Centro, para tentar normalizar o abastecimento em cerca de 15 bairros do município. Até as 22h, ainda não era possível afirmar se a medida tinha surtido o efeito esperado.

Com a medida, os técnicos esperam ampliar a vazão de bombeamento de 160 litros por segundo para 250 litros por segundo, e, assim, possibilitar o abastecimento do reservatório da Vila Santa Catarina (CR-3) e normalizar o fornecimento de água. Durante o procedimento de troca da peça, o bombeamento foi paralisado e, na sequência, retomado.

Ao longo desta segunda, equipes da autarquia percorreram a cidade para realizar o geofonamento da adutora que abastece o CR-3, no intuito de identificar possíveis ocorrências de vazamentos.

Técnicos da autarquia também realizaram testes na nova bomba instalada no final de semana na ETA (Estação de Tratamento de Água), no Cordenonsi, que leva água ao CR-3.

“Estamos trabalhando ininterruptamente para resolver essa questão e voltar a fornecer água com normalidade para toda a cidade. Retomamos o bombeamento e vamos aguardar o andamento da situação, e se for o caso não descartamos a instalação de uma terceira bomba na ETA”, explica o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

DAE com Caminhões-pipa

O DAE também seguirá disponibilizando caminhões com água para a população na região afetada pelo desabastecimento. Nesta terça-feira (25), uma carreta com 32 mil litros de água estará a partir das 7h45 na Praça Catharina Boschiero Frezzarin, na esquina da Avenida de Cillo com a Rua Limeira, na região do Terramérica. Outro caminhão-pipa vai atender a população a partir das 13h na Praça Oscar Ignácio de Souza, na Cidade Jardim.

Além disso, caminhões do DAE e da Secretaria de Meio Ambiente seguem fazendo o abastecimento emergencial de escolas e unidades de saúde da região afetada.

