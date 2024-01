DAE Americana intensifica trabalho para conter vazamentos de água

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana intensificou o trabalho para conter vazamentos de água na cidade. A autarquia ampliou o número de equipes de manutenção para atender as demandas e realiza uma força-tarefa nos bairros, segundo o superintendente geral da autarquia, Marcos Eduardo Morelli.

“O DAE ampliou semana passada as equipes de manutenção de 11 para 14. Desde sábado, 10 equipes foram destinadas para a execução de uma força-tarefa nos bairros, com foco em sanar os vazamentos de água, problema apresentado com maior frequência”, explicou o superintendente da autarquia.

O trabalho já foi realizado nos bairros Praia Azul, Jaguari, Jardim Boer e Vila Bertini. Foram executados 362 serviços, sendo 164 vazamentos na rua, 107 no passeio público e 91 no cavalete de água, desde o início da força-tarefa.

Os serviços do DAE podem ser acionados pelos seguintes canais de atendimento: diariamente pelo telefone 0800-0123-737, das 6h à 0h; pelo WhatsApp (19) 98100-4714, das 8h às 22h; e pelos e-mails sac@daeamericana.sp.gov.br e ouvidoria@daeamericana.sp.gov.br. O registro é importante para que a autarquia verifique a situação e tome as providências necessárias.

