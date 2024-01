O número de empresas brasileiras que planejam contratar funcionários no primeiro trimestre subiu de 42%, em 2023, para 48%, neste ano, segundo levantamento feito pelo ManpowerGroup. Oferecer diversidade nos benefícios corporativos se tornou uma ferramenta importante para atrair e reter talentos, driblando também a concorrência em determinadas vagas.

Mesmo com cenário otimista, os profissionais não estão satisfeitos com os benefícios oferecidos pelas empresas, de acordo com pesquisa da Plataforma de impacto social Betterfly – que entrevistou mais de 3 mil colaboradores em 6 países da América Latina, inclusive o Brasil. Segundo o levantamento, 67% dos profissionais afirmam que não estão felizes com as opções já oferecidas por suas empresas atuais – mostrando que existem boas oportunidades para as empresas conhecerem mais benefícios e expandirem seu leque de possibilidades em 2024.

Listamos abaixo algumas soluções que toda empresa deve conhecer para se inspirar e se destacar em 2024:

1. Auxílio para a compra de medicamentos e análise de dados para tomada de decisão dos líderes

Ir além do plano de saúde e oferecer auxílio para medicamentos e tratamentos de saúde estão entre as tendências e buscas para 2024. A Funcional Health Tech, por exemplo, é uma empresa pioneira e líder em programas de acesso, adesão e em data driven care no Brasil, e ampliou sua atuação no mercado de benefícios corporativos em 2023 com o lançamento do Funcional Multi, solução que centraliza múltiplas modalidades de benefícios em um único cartão, resolvendo algumas das principais dores do RH.

O Funcional Multi é a única solução do mercado de cartão de benefícios conectado ao benefício farmácia, que oferece descontos e subsídios na compra de medicamentos, além de centralizar outras modalidades de benefícios – alimentação, refeição, mobilidade, premiação – em um único cartão. O Multi disponibiliza para as empresas, ainda, inteligência de dados e insights com informações em um dashboard sobre a saúde dos funcionários, possibilitando personalizar programas de saúde e atender às necessidades individuais, com uma atuação estratégica.

2. Acesso à educação de qualidade e soluções que aumentam o engajamento dos colaboradores por meio de IA e chat

Com a missão de democratizar a educação de qualidade e otimizar os processos operacionais das organizações por meio do WhatsApp e do Instagram, a ChatClass é a startup pioneira em educação conversacional com uso de inteligência artificial. Sediada em São Paulo, foi fundada em 2014 pelo cientista da computação alemão Jan Krutzinna.

Além do ensino de inglês, a ChatClass apresenta soluções para promover treinamentos internos, trilhas de aprendizado, pesquisas e-NPS e pílulas de conhecimento para aumentar o engajamento e fortalecer a comunicação das empresas com os colaboradores – ferramentas como essas estarão em destaque durante o ano.

3. Cultura voltada para o desenvolvimento e crescimento

Criar uma cultura forte voltada para o desenvolvimento dos colaboradores ganhando cada vez mais espaço nas empresas. Para Pam Stracke, CEO e cofundadora da KIWI, empresa de consultoria e treinamento humanizado que produz soluções em educação corporativa, resolução de problemas complexos e que auxilia outras companhias a avançarem em pautas sustentáveis, essa é a grande aposta para 2024 e, assim, transformar negócios.

Há quase dois anos no mercado, a KIWI, por meio de uma metodologia própria e baseada em aplicar a sustentabilidade e otimização das relações humanas, tem um olhar cuidadoso para com cada envolvido nos projetos que desenvolve e participa. Na sua trajetória, a empresa já criou mais de 30 projetos customizados, respeitando o tempo e o processo de cada cliente. Além disso, atuou com mais de 10 organizações, entre elas a Amanco Wavin, com quem desenvolve a trilha de liderança feminina “Lidere como uma mulher”; Wickbold, JBS, TNC e outras.

4. Parceria para o desenvolvimento de tecnologia social e projetos de ESG

Para abordar assuntos em alta como sustentabilidade e benefícios sociais existem Organizações da Sociedade Civil como a Parceiros Voluntários (PV), que desenvolvem tecnologias sociais e se tornaram grandes aliadas das empresas, produzindo soluções personalizadas para atender as políticas ESG desses parceiros.

Por meio da cocriação de projetos e recursos customizados, a PV visa o desenvolvimento social sustentável para empresas, escolas, órgãos governamentais, organizações da sociedade civil e indivíduos que desejam exercer a cidadania. Para cada público são desenvolvidas diferentes soluções, visando o fortalecimento do tecido social. A PV oferece diferentes soluções há 27 anos, sempre visando o fortalecimento do tecido social e, até o momento, já beneficiou mais de 9 milhões de pessoas e, atualmente, conta com projetos em todo o Brasil, Colômbia e Peru.

5 – Saúde mental como estratégia da empresa

De acordo com a OMS, globalmente, mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão e mais de 260 milhões vivem com transtornos de ansiedade. Os gastos relacionados a quadros de transtornos mentais custarão à economia mundial US$6 trilhões até 2030, de acordo com o Fórum Econômico Mundial. Focada em promover o bem-estar no ambiente corporativo, a Vittude, referência no desenvolvimento e gestão estratégica de programas de saúde mental para empresas, sendo a parceira estratégica dos maiores empregadores do Brasil. Com um ecossistema de soluções inteligentes em saúde mental, que desenvolve projetos apoiados em 4 pilares: diagnóstico, educação, clínica e inteligência, vai além de investir em programas de conscientização e monitoramento da saúde dos colaboradores.

A empresa também oferece serviços que funcionam como benefício corporativo de saúde e bem-estar, no qual as empresas pagam um valor fixo mensal por colaborador para que eles tenham acesso, por um valor reduzido, à rede de psicólogos da Vittude. As consultas podem ser realizadas de forma presencial ou online, possibilitando que funcionários que moram em cidades menores ou em outros países também usem o serviço. A solução foi criada pela empresa para ajudar gestores a tratar de um tema delicado, de forma simples, unificada e a um custo acessível.