Cão border collie é o novo integrante do canil da Gama

O canil da Guarda Municipal de Americana (Gama) tem um novo cãozinho

Um cão da raça border collie, que atende pelo nome de Koda, foi apresentado ao prefeito Chico Sardelli e ao vice-prefeito Odir Demarchi nesta quinta-feira (25). Trata-se de um filhote de dois meses de idade. Koda será treinado pela equipe do canil da Gama durante 18 meses e atuará no chamado showdog, apresentações realizadas em escolas e outras instituições em que os cães interagem com os espectadores e obedecem aos comandos de seus treinadores. Ele substituirá o cachorro Bolt, que se aposentará no próximo ano ao completar oito anos de idade.

“Aumentar o canil da Guarda Municipal estava no nosso plano de governo, e fico muito contente em constatar que essa meta está sendo executada. A chegada do Koda é mais um reforço ao trabalho desempenhado pela Gama”, destacou o prefeito Chico.

Mais notícias da cidade e região

“O Koda vai desempenhar um papel muito importante nas apresentações que a Gama realiza junto à comunidade. A corporação tem zelado pela segurança e bem-estar, realizando com muita competência a sua função junto à comunidade”, afirmou o vice-prefeito Odir.

“Essa é uma ação que tem o objetivo de aproximar a Guarda cada vez mais da população, trabalhando o pilar mais importante da segurança pública, que é a interação das forças de segurança com a sociedade”, destacou o comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva.

O canil da Gama conta agora com nove cães, sendo seis adultos e três filhotes: os border collie Bolt e Koda, os pastores malinois Draco, Danger e Hanna, o bloodhound Duque, o golden retriever Thor, e os pastores alemães capa preta Petrus e Zeus.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP