Dupla consegue roubar carro, mas perde pra PM pouco tempo depois

Dois homens foram presos após furtarem um carro modelo Gol em Santa Bárbara d’Oeste, na tarde desta quarta-feira.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe em patrulhamento avistou o veículo com dois indivíduos no contra fluxo em atitudes suspeitas que, ao notarem que seriam abordados, tentaram fugir. A equipe alcançou rapidamente o veículo e realizou a busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado.

Já na vistoria veicular, foi possível constatar que a ignição estava sendo ligada por uma chave micha. Questionados sobre a procedência do veículo, os indivíduos confirmaram o furto e por esse motivo, tentaram a fuga. Diante dos fatos, os indiciados foram conduzidos até o Plantão Policial, onde permaneceram à disposição da Justiça.

