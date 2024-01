Prefeito Rafael Piovezan anuncia nova etapa do programa “Seu Exame”

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou uma nova etapa do programa “Seu Exame” – o maior programa da história da Saúde Pública barbarense. Nesta nova etapa mais 30 mil exames e procedimentos gratuitos ao cidadão serão realizados, em investimento de mais de R$ 4 milhões.

Serão ofertados exames como ultrassons, doppler, ecocardiografia, holter, endoscopia, colonoscopia, densitometria, ressonâncias, tomografias, exames oftalmológicos, entre outros, além de procedimentos e consultas em diversas especialidades.

“Lançamos uma nova etapa do programa ‘Seu Exame’, iniciando o ano de 2024 com mais 30 mil exames e procedimentos gratuitos ao cidadão. Eles se somam aos mais de 150 mil já realizados desde o início do programa, ainda em 2021. Um dos locais em que os exames e procedimentos serão realizados é o Novo Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola, que já recebe o mobiliário e em breve entrará em funcionamento”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

