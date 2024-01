“Nosso Lar 2” estreia nos cinemas; veja programação

PROGRAMAÇÃO TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – NOSSO LAR 2: OS MENSAGEIROS (DISNEY)

Drama – Nacional – 14 Anos – Duração: 110min.

Sequência de Nosso Lar (2010), uma cidade astral onde espíritos vão para aprender lições e

conhecimentos. No novo longa, André Luiz (Renato Prieto) entra para um grupo de espíritos liderado por

Ancieto (Edson Celulari) com a missão de ser mensageiros. Eles partem para a Terra para acompanhar

uma missão que tem o risco de fracassar. O propósito é ligar o mundo espiritual e a Terra. Juntos, o

grupo se dedica a cuidar de três pessoas que fazem parte dessa missão, sem saber que são os

escolhidos. Otávio (Felipe de Carolis), um jovem médium que não vem cumprindo com sua missão,

Isidoro (Mouhamed Harfouch), um líder de casa espírita e Fernando (Rafael Sieg), um empresário.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h45 – 17h00 – 19h15 – 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 14h45 – 17h00 – 19h15 – 21h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – PRÍNCIPE LU E A LENDA DO DRAGÃO (H2O FILMS)

Animação – Nacional – 10 Anos – Duração: 108min.

Em Príncipe Lu e a Lenda do Dragão, o herdeiro de um reino encantado precisa combater um dragão

para proteger todos, mas ele prefere pregar peças na família e nos amigos. O Príncipe Lu (Luccas Neto)

vai assumir o trono no Reino de Lucebra quando fizer 18 anos e, segundo a lenda, precisará combater o

Dragão da Maldade e salvar o povo da Terra Média. Porém, ele não acredita na profecia e segue fazendo

brincadeiras e pegadinhas pelo palácio. Depois de uma tragédia, ele precisará amadurecer e sair em uma

grande missão.

Qui., Sex., Seg., Qua.: 14h20

Sáb., Dom., Feriado: 14h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – MINHA IRMÃ E EU (PARIS FILMS)

Comédia – Nacional – 14 Anos – Duração: 114min.

As irmãs Mirian (Ingrid) e Mirelly (Tatá Werneck) nasceram em Rio Verde, no interior de Goiás. Elas não

realizaram o sonho da mãe, Dona Márcia (Arlete Salles), de se tornarem uma dupla sertaneja e, além de

terem seguido caminhos opostos, vivem em pé de guerra. Mirian se casou e nunca saiu de sua cidade,

acostumada à rotina do interior. Já Mirelly partiu para o Rio de Janeiro e sem demonstrar pra família,

passa todo o tipo de perrengue. Mas quando Dona Márcia desaparece, elas têm que deixar de lado as

diferenças e se unir para procurá-la, numa viagem que pode mudar suas vidas.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h40

Sáb., Dom., Feriado: 21h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – AQUAMAN 2 (ATMOS) DUB O REINO PERDIDO (WARNER)

Aventura – Dublado – 12 Anos – Duração: 124min.

Aquaman 2 é a sequência do filme Aquaman de 2018, que acompanha o filho do humano Tom Curry

(Temuera Morrison) com a atlante Atlanna (Nicole Kidman), Arthur Curry (Jason Momoa). Ele cresce com

a vivência de um humano e as capacidades metahumanas de um atlante. Nesta sequência, quando um

poder ancestral é liberado, o Aquaman deve forjar uma aliança incômoda com um aliado improvável para

proteger Atlântida e o resto do mundo, de uma devastação irreversível.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h40 – 19h10

Sáb., Dom., Feriado: 16h40 – 19h10

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – AQUAMAN 2 (ATMOS) DUB O REINO PERDIDO (WARNER)

Aventura – Dublado – 12 Anos – Duração: 124min.

Aquaman 2 é a sequência do filme Aquaman de 2018, que acompanha o filho do humano Tom Curry

(Temuera Morrison) com a atlante Atlanna (Nicole Kidman), Arthur Curry (Jason Momoa). Ele cresce com

a vivência de um humano e as capacidades metahumanas de um atlante. Nesta sequência, quando um

poder ancestral é liberado, o Aquaman deve forjar uma aliança incômoda com um aliado improvável para

proteger Atlântida e o resto do mundo, de uma devastação irreversível.

Ter.: 14h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – WISH: O PODER DOS DESEJOS – DUB (DISNEY)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 92min.

Um rei promete aos seus súditos a realização de seus desejos mais profundos, mas no fundo não tem

boas intenções com seu povo. Nesse contexto, a jovem Asha faz um pedido à uma estrela cadente

mágica que possui poderes ilimitados e é capaz de mudar o futuro do seu reino. A sinopse completa

ainda não foi divulgada.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h30 – 19h45

Sáb., Dom., Feriado: 15h30 – 19h45

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – PRÍNCIPE LU E A LENDA DO DRAGÃO (H2O FILMS)

Animação – Nacional – 10 Anos – Duração: 108min.

Em Príncipe Lu e a Lenda do Dragão, o herdeiro de um reino encantado precisa combater um dragão

para proteger todos, mas ele prefere pregar peças na família e nos amigos. O Príncipe Lu (Luccas Neto)

vai assumir o trono no Reino de Lucebra quando fizer 18 anos e, segundo a lenda, precisará combater o

Dragão da Maldade e salvar o povo da Terra Média. Porém, ele não acredita na profecia e segue fazendo

brincadeiras e pegadinhas pelo palácio. Depois de uma tragédia, ele precisará amadurecer e sair em uma

grande missão.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h30

Sáb., Dom., Feriado: 17h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – TURMA DA MÔNICA JOVEM: REFLEXOS DO MEDO (IMAGEM FILMES)

Aventura/ Fantasia – Nacional – 10 Anos – Duração: 88min.

No primeiro dia de aula do ensino médio, Mônica, Cebola, Magali, Cascão e Milena não demoram muito

para perceber que as coisas no colégio andam estranhas. Quando descobrem que o Museu do Limoeiro

será leiloado, decidem se unir em uma missão para tentar salvá-lo. Enquanto investigam o que está

acontecendo, eles se deparam com segredos antigos e assustadores do bairro do Limoeiro e logo

percebem que podem estar lidando com uma ameaça muito maior.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 13h40

Sáb., Dom., Feriado: 13h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – MERGULHO NOTURNO – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Terror – Dublado – 14 Anos – Duração: 98min.

Em Mergulho Noturno, o ex-jogador de beisebol Ray Waller (Wyatt Russell) se muda com a esposa, Eve

(Kerry Condon), e os filhos Elliot (Gavin Warren) e Izzy (Amélie Hoeferle) para uma casa nova. A

residência tem tudo para ser o lar dos sonhos de qualquer um, incluindo uma enorme piscina na qual a

família e os amigos se reúnem para um adorável dia de sol. Eles só não imaginam que, por trás da

fachada perfeita, a casa esconde um tenebroso e malévolo segredo que pode colocar as vidas de todos

eles em sério perigo.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h45

Sáb., Dom., Feriado: 21h45

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – TODOS MENOS VOCÊ – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Comédia Romântica – Dublado – 16 Anos – Duração: 105min.

No filme Todos Menos Você, Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell) combinam um encontro após

se esbarrarem nos corredores da faculdade em que estudam. Em uma noite quase perfeita, o jovem

casal possui tudo para manter o contato: química, uma boa conversa e um incrível desejo um pelo outro.

No entanto, o primeiro encontro não passa disso, e a relação de ambos se esfria até pararem de se falar.

Anos após a formatura, os dois acabam coincidentemente sendo convidados para o mesmo casamento

na Austrália. Longe de casa e dos problemas, os dois acabam fazendo um trato, fingindo ser um casal

para todos até o casamento acabar. Mas a tarefa se torna complicada quando os convidados e familiares

percebem a antipatia que nutrem um pelo outro, fazendo com que tornem o trabalho mais convincente e

os encontros mais frequentes.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h40 – 19h40 – 21h50

Sáb., Dom., Feriado: 15h40 – 19h40 – 21h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – PATOS!DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 91min.

Patos! é um filme infantil de animação e aventura dirigido por Benjamin Renner (A Raposa Má, Ernest et

Célestine) e Guylo Homsy (Meu Malvado Favorito, O Lorax – Em Busca da Trúfula Perdida). A trama

mostra uma família de patos formada por Mack (Kumail Nanjiani) – o pai superprotetor -, Pam (Elizabeth

Banks) – a mãe exploradora -, e os filhos Dax (Caspar Jennings) e Gwen (Tresi Gazal). Enquanto Pam

tem o desejo de mostrar o mundo aos filhos, Mack só quer manter a família em segurança no lago em

que vivem na Nova Inglaterra. Porém, quando um novo grupo de patos aparece no local com uma série

de histórias sobre viagens incríveis, a família concorda em partir rumo à Nova York, para visitar a Jamaica

tropical. Mas a viagem começa a se complicar.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 13h45 – 17h45

Sáb., Dom., Feriado: 13h45 – 17h45

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

LEIA + NOTÍCIAS

PROGRAMAÇÃO PARKCITY SUMARÉ

AQUAMAN 2: O REINO PERDIDO (D) (DUBLADO) (AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: James Wan, Duração: 02:04:00h, com: Jason Momoa, Amber

Heard, Yahya Abdul-Mateen II

SALA 3

25/01/2024 – Quinta-Feira: 16:40h – 19:20h – 22:00h

26/01/2024 – Sexta-Feira: 16:40h – 19:20h – 22:00h

27/01/2024 – Sábado: 16:40h – 19:20h – 22:00h

28/01/2024 – Domingo: 16:40h – 19:20h – 22:00h

29/01/2024 – Segunda-Feira: 16:40h – 19:20h – 22:00h

30/01/2024 – Terça-Feira: 16:40h – 19:20h – 22:00h

31/01/2024 – Quarta-Feira: 16:40h – 19:20h – 22:00h

MINHA IRMÃ E EU (IDIOMA ORIGINAL) (MINHA IRMÃ E EU)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Suzana Garcia, Duração: 01:55:00h, com: Ingrid Guimarães,

Tatá Werneck, Arlete Salles

SALA 4

25/01/2024 – Quinta-Feira: 19:10h

26/01/2024 – Sexta-Feira: 19:10h

27/01/2024 – Sábado: 19:10h

28/01/2024 – Domingo: 19:10h

29/01/2024 – Segunda-Feira: 19:10h

30/01/2024 – Terça-Feira: 19:10h

31/01/2024 – Quarta-Feira: 19:10h

PATOS! (D) (DUBLADO) (MIGRATION)

Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Benjamin Renner, Duração: 01:31:00h, com: .

SALA 3

25/01/2024 – Quinta-Feira: 14:30h

26/01/2024 – Sexta-Feira: 14:30h

27/01/2024 – Sábado: 14:30h

28/01/2024 – Domingo: 14:30h

29/01/2024 – Segunda-Feira: 14:30h

30/01/2024 – Terça-Feira: 14:30h

31/01/2024 – Quarta-Feira: 14:30h

WISH: O PODER DOS DESEJOS (D) (DUBLADO) (WISH)

Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Chris Buck, Fawn Veerasunthorn, Duração: 01:32:00h, com: .

SALA 4

25/01/2024 – Quinta-Feira: 14:50h – 17:00h

26/01/2024 – Sexta-Feira: 14:50h – 17:00h

27/01/2024 – Sábado: 14:50h – 17:00h

28/01/2024 – Domingo: 14:50h – 17:00h

29/01/2024 – Segunda-Feira: 14:50h – 17:00h

30/01/2024 – Terça-Feira: 14:50h – 17:00h

31/01/2024 – Quarta-Feira: 14:50h – 17:00h

MENINAS MALVADAS (D) (DUBLADO) (MEAN GIRLS MUSICAL)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Samantha Jayne, Arturo Perez Jr., Duração: 01:52:00h, com:

Angourie Rice, Reneé Rapp, Avantika

SALA 1

25/01/2024 – Quinta-Feira: 21:10h

26/01/2024 – Sexta-Feira: 21:10h

27/01/2024 – Sábado: 21:10h

28/01/2024 – Domingo: 21:10h

29/01/2024 – Segunda-Feira: 21:10h

30/01/2024 – Terça-Feira: 21:10h

31/01/2024 – Quarta-Feira: 21:10h

NOSSO LAR 2: OS MENSAGEIROS (IDIOMA ORIGINAL) (NOSSO LAR 2: OS MENSAGEIROS)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Wagner de Assis, Duração: 01:50:00h, com: Edson Celulari,

Fabio Lago, Aline Prado

SALA 2

25/01/2024 – Quinta-Feira: 14:00h – 16:30h – 19:00h – 21:30h

26/01/2024 – Sexta-Feira: 14:00h – 16:30h – 19:00h – 21:30h

27/01/2024 – Sábado: 14:00h – 16:30h – 19:00h – 21:30h

28/01/2024 – Domingo: 14:00h – 16:30h – 19:00h – 21:30h

29/01/2024 – Segunda-Feira: 14:00h – 16:30h – 19:00h – 21:30h

30/01/2024 – Terça-Feira: 14:00h – 16:30h – 19:00h – 21:30h

31/01/2024 – Quarta-Feira: 14:00h – 16:30h – 19:00h – 21:30h

MERGULHO NOTURNO (D) (DUBLADO) (NIGHT SWIM)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Bryce McGuire, Duração: 01:39:00h, com: Kerry Condon, Wyatt

Russell, Amélie Hoeferle

SALA 4

25/01/2024 – Quinta-Feira: 21:40h

26/01/2024 – Sexta-Feira: 21:40h

27/01/2024 – Sábado: 21:40h

28/01/2024 – Domingo: 21:40h

29/01/2024 – Segunda-Feira: 21:40h

30/01/2024 – Terça-Feira: 21:40h

31/01/2024 – Quarta-Feira: 21:40h

TURMA DA MÔNICA JOVEM: REFLEXOS DO MEDO (IDIOMA ORIGINAL) (TURMA DA MÔNICA JOVEM:

REFLEXOS DO MEDO)

Ano de Produção: 2024, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Mauricio Eça, Duração: 01:28:00h, com: Sophia Valverde, Xande Valois, Bianca Paiva

SALA 5

25/01/2024 – Quinta-Feira: 14:35h

26/01/2024 – Sexta-Feira: 14:35h

27/01/2024 – Sábado: 14:35h

28/01/2024 – Domingo: 14:35h

29/01/2024 – Segunda-Feira: 14:35h

30/01/2024 – Terça-Feira: 14:35h

31/01/2024 – Quarta-Feira: 14:35h

PRÍNCIPE LU E A LENDA DO DRAGÃO (IDIOMA ORIGINAL) (PRÍNCIPE LU E A LENDA DO DRAGÃO)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Leandro Neri, Duração: 01:48:00h, com: Luccas Neto, Gi

Alparone, Beatriz Couto

SALA 1

25/01/2024 – Quinta-Feira: 14:10h – 16:30h – 18:50h

26/01/2024 – Sexta-Feira: 14:10h – 16:30h – 18:50h

27/01/2024 – Sábado: 14:10h – 16:30h – 18:50h

28/01/2024 – Domingo: 14:10h – 16:30h – 18:50h

29/01/2024 – Segunda-Feira: 14:10h – 16:30h – 18:50h

30/01/2024 – Terça-Feira: 14:10h – 16:30h – 18:50h

31/01/2024 – Quarta-Feira: 14:10h – 16:30h – 18:50h

TODOS MENOS VOCÊ (D) (DUBLADO) (ANYONE BUT YOU)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Will Gluck, Duração: 01:45:00h, com: Sydney Sweeney, Glen

Powell, Alexandra Shipp

SALA 5

25/01/2024 – Quinta-Feira: 16:45h – 19:15h

26/01/2024 – Sexta-Feira: 16:45h – 19:15h

27/01/2024 – Sábado: 16:45h – 19:15h

28/01/2024 – Domingo: 16:45h – 19:15h

29/01/2024 – Segunda-Feira: 16:45h – 19:15h

30/01/2024 – Terça-Feira: 16:45h – 19:15h

31/01/2024 – Quarta-Feira: 16:45h – 19:15h

TODOS MENOS VOCÊ (L) (LEGENDADO) (ANYONE BUT YOU)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Will Gluck, Duração: 01:45:00h, com: Sydney Sweeney, Glen

Powell, Alexandra Shipp

SALA 5

25/01/2024 – Quinta-Feira: 21:45h

26/01/2024 – Sexta-Feira: 21:45h

27/01/2024 – Sábado: 21:45h

28/01/2024 – Domingo: 21:45h

29/01/2024 – Segunda-Feira: 21:45h

30/01/2024 – Terça-Feira: 21:45h

31/01/2024 – Quarta-Feira: 21:45h