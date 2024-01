A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), utilizou a técnica de limpeza por hidrojateamento na Avenida Bandeirantes e no bairro Cidade Jardim, nesta quinta-feira (25).

Por meio do uso de jato de água com alta pressão, o serviço é executado para limpar ou desobstruir bocas de lobos e redes de galeria pluvial.

“Esse é um serviço ágil, eficiente e muito importante para evitar alagamentos e prevenir contra as enchentes nesse período chuvoso”, explica o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Além do hidrojato, as equipes da Sosu realizam diariamente as limpezas de guias, sarjetas e bocas de lobo nos pontos com riscos de alagamentos nas principais avenidas do município