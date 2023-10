Daniel faz show extra em novembro em Campinas

Com o grande sucesso de vendas do show do cantor Daniel,

que vai acontecer no 12 de outubro, em Campinas, o público pediu e uma apresentação extra vai acontecer, no dia 05 de novembro. Daniel vai evidenciar a sua versatilidade, jovialidade e talento tão explorado ao longo da sua incrível trajetória promovendo o DVD do espetáculo “Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel”. A apresentação também vai ser no Royal Palm Hall. A realização do evento é da Oceania.

Estarão disponíveis para o público três tipos de ingressos: Cadeira Mesa Ouro, Cadeira Mesa Prata e Cadeira Mesa Bronze. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Alpha Tickets https://www.alphatickets.com.br/Detalhes.aspx?event=2446C534-B590-4EF2-83A7-E4BC4D2D1730&hostname=&dt=20231002181145, na Livraria Leitura do Parque Dom Pedro Shopping ou na bilheteria do local.

Quem conhece e convive com Daniel sabe o quanto ele é grato e sente saudades da companhia do velho amigo João Paulo. Quando o sonho da dupla foi interrompido por conta de um trágico acidente de carro, em 1997, o artista teve que reunir forças e contar com o apoio dos amigos, fãs e dos familiares para seguir na estrada e honrar tudo o que havia criado junto ao seu parceiro.

A união, a ligação entre Daniel e João Paulo é como se realmente fossem irmãos de sangue. Eles eram únicos, inseparáveis, se completavam. Eram tão conectados que, até hoje, Daniel relata que sente a forte presença de João Paulo ao seu lado, em cima do palco, lhe dando cada dia mais força para seguir em frente.

E é justamente no momento em que Daniel celebra 40 anos de estrada, que o artista preparou especialmente uma turnê inédita em homenagem ao amigo João Paulo. “Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel” é um show dedicado ao repertório da dupla que emocionou o país na década de 90. Mais do que uma homenagem, os shows serão um marco na vida de Daniel ao cantar os maiores sucessos da época.

O cantor se prepara para colocar o projeto na estrada e declara que essa homenagem é uma maneira de conectar novas e antigas gerações ao inesquecível trabalho da dupla.

“Eu posso dizer que esse é o projeto da minha vida. Se não fosse tudo o que vivemos juntos, hoje eu não estaria diante do público. Momentos incríveis que vivi e que só a música tem o poder de deixar registrado. Tudo se deve a essa parceria, ao meu saudoso irmão e parceiro que nos deixou há 25 anos. É realmente muito prazeroso o poder que a música tem e saber, principalmente, que fizemos algo que ficou registrado e que novas gerações estão presenciando”, explica Daniel.

A estreia da tour não poderia ser mais especial: no dia 3 de maio, aniversário de 184 anos de Brotas, cidade onde tudo começou, com entrada gratuita. O show passará por capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, Salvador, Recife, Natal e Fortaleza. O projeto deve rodar o Brasil ao longo de 2023.

Até ser considerado uma das personalidades mais queridas e respeitadas da música romântica do Brasil, Daniel teve que batalhar e perseverar muito. Percorreu muitos quilômetros se apresentando pelos quatro cantos do Brasil, além de atingir o topo da programação das emissoras de TV e rádio com um único objetivo: levar uma mensagem de amor, carinho e tocar no fundo do coração de cada pessoa. Foi assim que conquistou milhões de fãs em todo o país e é assim que ele continua até hoje.

Após agenda lotada com diversos shows sold out pelo Brasil afora, a marcante e inconfundível voz do cantor promete emocionar e encantar ainda mais o público com a realização de um espetáculo bastante emocionante e especial, justamente para celebrar seus 40 gloriosos anos de estrada.

A histórica e emocionante apresentação aconteceu, no dia 21 de dezembro de 2022, na Vibra São Paulo, uma das casas de shows e espetáculos mais importantes da América Latina.

Com ingressos vendidos em menos de 72h, a noite de gala reuniu os maiores nomes da música no Brasil. Dentre as 22 participações especiais, totalizando 40 convidados, estrelas como Chitãozinho & Xororó, Bruno & Marrone, Jorge & Mateus, Luan Santana, Maiara & Maraisa, Michel Teló, Henrique & Juliano, Fernando & Sorocaba, entre outros. As surpresas ficaram por conta da participação do pai, Zé Camillo, principal incentivador da dupla, e Jéssica dos Reis, filha de João Paulo.

João Paulo & Daniel formaram uma das duplas de maior sucesso da música brasileira. Os discos lançados entre 1995 e 1997 venderam mais de cinco milhões de cópias. Entre os maiores sucessos, está a canção “Estou Apaixonado”, versão em português de “Estoy Enamorado”, de Donato e Estefano, que foi tema da novela Explode Coração (Rede Globo) em 1995.

Mais do que uma homenagem, o espetáculo “Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel” promete ser emocionante, único, elegante e extremamente sofisticado. É o mais novo capítulo a entrar para a história da carreira de um dos grandes pilares da música brasileira.

SERVIÇO

Evento: Show Daniel

Data: 05 de novembro

Horário: 18h

Local: Royal Palm Hall – Rua Monsenhor Luís Fernandes de Abreu, 311 – Jardim do Lago Continuação – Campinas/SP.

Valores: Consultar no site