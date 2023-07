De Uno, morador de Nova Odessa chega na França

Luiz Torelli já havia conhecido diversos estados brasileiros e 15 países da América antes de deixar Sandro (nome do Uno) em um porto nos Estados Unidos.

Em junho ele saiu de Nova Odessa e aterrissou em Portugal, onde se reencontrou com o carro para dar início à expedição pela Europa.

Luiz já visitou a Irlanda, Espanha e chegou nesta segunda-feira à França. Todas as curiosidades estão sendo publicadas nos stories de sua rede social.

Na manhã desta quarta-feira, o jovem preparou uma tapioca, utilizou um curioso banheiro público francês e iniciou o percurso rumo à capital Paris, onde ele deve chegar amanhã.

O destino final dessa viagem é Turin, na Itália, sede da fábrica da Fiat.

