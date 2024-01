CBF- Ednaldo Rodrigues decidiu demitir Fernando Diniz

do comando da seleção brasileira. Diniz se deu mal no comando da seleção no mesmo ano que levou o Fluminense ao inédito e improvável título da Libertadores, derrubando os gigantes Palmeiras, Flamengo, Boca Jrs e River Plate.

Um dia após voltar à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a decisão sobre Diniz foi comunicada por Ednaldo ao treinador em conversa pelo telefone na manhã de ontem, poucas horas após o dirigente obter liminar no Supremo Tribunal Federal (STF) que o recolocava no comando da entidade que rege o futebol nacional.

DORIVAL JR- O presidente afirmou que pretende contratar Dorival Junior, treinador do São Paulo. A ideia de Ednaldo é ter Dorival em tempo integral, sem dividir atenções com o clube paulista.

“A CBF agradece a Fernando Diniz pelo trabalho realizado, por toda a sua dedicação e seriedade e pelo desafio de renovar a seleção brasileira durante o período em que esteve à frente da equipe. Desejamos toda sorte a Fernando Diniz”, escreveu a entidade em nota.

Ainda na noite de quinta, Ednaldo entrou em contato com o presidente do Fluminense, Mario Bittencourt, para explicar seus novos objetivos à frente da CBF. Sabendo da renovação de Carlo Ancelotti com o Real Madrid, o presidente da confederação decidiu que seria a hora de antecipar a contratação de um técnico definitivo para a seleção.

