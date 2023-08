Depois de microcasas, Campinas vai ter casa popular de madeira

Representantes da Alea, empresa de construção off-site da Construtora Tenda, estiveram na cidade no último dia 11 para celebrar a assinatura de contrato, que marcou etapa de uma parceria entre a iniciativa privada com a Cohab Campinas. O objetivo será a construção de um empreendimento na cidade, enquadrado na faixa 2 no Programa Habitacional de interesse social Minha Casa Minha Vida.

Na ocasião, o diretor de negócios da empresa Marcelo Melo e o gerente de negócios Daniel Camargo formalizaram o contrato com o Secretário de Habitação e Presidente da COHAB, Arly de Lara Rômeo, Diretor Técnico de Empreendimentos Sociais, Engenheiro Pedro Leone Luporini dos Santos, e a gerente de Aprovação de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social Arquiteta Alessandra Oliveira Garcia.

Com proposta de arquitetura e urbanismo diferenciados, as unidades de Casas Alea junto a Cohab Campinas serão construídas com tecnologia woodframe, que consiste na fabricação de painéis formados por diversos materiais que, posteriormente, são transportados para os empreendimentos onde são montadas. Além de ser mais sustentável pelo menor uso de materiais poluentes, o método garante casas mais resistentes e com maior isolamento térmico, o que proporciona um menor consumo de energia e mais qualidade de vida para os usuários.

