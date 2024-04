O Dia da Educação, comemorado em 28 de abril, tem como objetivo reforçar a importância da educação sobre diversos aspectos. Na Educação Infantil, um dos tópicos mais importantes do processo educacional são as garatujas. Mais conhecidas como os primeiros rabiscos das crianças, são uma importante forma de expressão e também representam a introdução para o mundo da escrita e da leitura.

É fundamental compreender que o desenho é uma forma de comunicação e percorre etapas de evolução bem definidas, explica a coordenadora pedagógica da Educação Infantil do Colégio Marista Pio XII, Maria Cristina Starcke. “Os primeiros rabiscos são treinos gráficos essenciais para o desenvolvimento da coordenação motora e percepção espacial. Gradativamente esses rabiscos chamados de garatuja vão se estruturando e dando origem a figuras e formas mais definidas e complexas”.

Mais do que simples rabiscos, as garatujas são expressões visuais que marcam a fase inicial do grafismo nas crianças. Estes desenhos desempenham um papel crucial ao ajudá-las a representar o mundo ao seu redor. Variando em formas e estilos, as garatujas marcam os primeiros avanços em direção ao controle motor e ao desenvolvimento criativo.

Para que a criança vivencie com prazer as fases do desenho, o papel do professor é essencial, afinal, ele é o responsável por planejar, organizar e criar ambientes que ofereçam suportes e materialidades adequados. “Nesse contexto, livros de literatura e ciências, lupas, elementos naturais como flores, gravetos e folhas, suportes como cartazes, flyers, imagens, fotografias, além de lápis, canetas, giz de cera, tinta e pincéis são valiosos para o desenvolvimento da linguagem gráfica”, ressalta Maria Cristina.

Manipular materiais como esses e vivenciar as experiências que eles proporcionam aguça a curiosidade, estimula a investigação, criatividade e promove o registro gráfico rico em detalhes. A criança, lembra a coordenadora, é curiosa por natureza e tem autonomia para explorar o mundo e o direito de viver sua autoria. “Portanto, o desenho é um poderoso instrumento de comunicação, de aprendizagem e reflexão tanto para o aluno quanto para o professor. São mensagens de vida, de memórias que se constroem com o tempo, com as interações com os pares e com as possibilidades de conhecimento de mundo”, destaca.

Incentivar as garatujas com as crianças traz diversos benefícios para o desenvolvimento infantil, como:

Expressão criativa: As garatujas possibilitam que as crianças expressem suas ideias, emoções e percepções do mundo ao seu redor.

Desenvolvimento motor: Desenhar ajuda no desenvolvimento da coordenação motora fina, fortalecendo os músculos das mãos e dos dedos, essenciais para habilidades de escrita.

Exploração sensorial: Ao experimentar diferentes materiais de desenho, as crianças exploram texturas, cores e sensações táteis, estimulando seus sentidos.

Desenvolvimento cognitivo: O ato de criar garatujas envolve pensamento criativo, resolução de problemas e imaginação, contribuindo para a capacidade cognitiva das crianças.

Comunicação e linguagem: O processo do desenho pode servir como uma forma alternativa de comunicação para crianças que ainda não desenvolveram completamente suas habilidades linguísticas.

Preparação para o futuro: As habilidades desenvolvidas com as garatujas, como observação, pensamento criativo e resolução de problemas, são fundamentais para a vida escolar futura.