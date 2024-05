A inteligência artificial e a nova era de dados têm propiciado o surgimento de empresas capazes de desenvolver soluções que possibilitam uma maior compreensão do consumidor – algo que tem aprimorado o mapeamento do seu comportamento, prevenido fraudes e facilitado o desenvolvimento de modelos alternativos de score de crédito. O ecossistema fintech se tornou uma referência global, tendo surgido muitos unicórnios. Com essa evolução, é possível ver a expansão internacional de players brasileiros com tecnologia desenvolvida no país.

A nova fase das fintechs, sob a trilha “Parceria fintechs e bancos fortalece setor e promove inclusão”, está na programação do FEBRABAN TECH, maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro, que será realizado de 25 a 27 de junho, no Transamerica Expo Center, em São Paulo. O tema central do evento este ano será “A Jornada Responsável na Nova Economia da Inteligência Artificial”.

A Arena Fintech é um espaço exclusivo que vai reunir especialistas em 13 painéis sobre a colaboração entre fintechs e bancos, que fortalece o sistema financeiro, gerando inovações acessíveis para a população. Com a parceria, os serviços serão ampliados e criadas soluções financeiras mais inclusivas, contribuindo para um ecossistema robusto, eficiente e com benefício a todos.

Após uma seleção, as fintechs terão a oportunidade de se apresentar no campeonato de pitches, no dia 26 de junho. O júri é composto por especialistas dos setores de tecnologia e financeiro para a escolha das 02 melhores propostas. Os vencedores serão anunciados no dia 27.

Destaques da Arena Fintech

No dia 25 de junho, às 14h35, o painel “O surgimento das finanças assistidas: a fusão entre a realidade aumentada e a inteligência artificial” abordará a nova fronteira das finanças assistidas, que traz a experiência financeira para os usuários de aparelhos de realidade aumentada, fundindo essa tecnologia com a IA e causando uma mudança de paradigma tão impactante quanto foi a chegada da tecnologia mobile nos serviços financeiros.

Ainda no dia 25, às 16h20, acontece a palestra “As possibilidades de geração de valor com a Data Economy”. Será debatida a forma como a sociedade (e o mundo dos negócios) encara o universo dos dados e como avançou significativamente nos últimos anos. Todo esse contexto evoluiu para o chamado ‘Data Economy’, um ecossistema digital global no qual os dados são coletados, organizados e trocados por uma rede de empresas, indivíduos e instituições para criar valor econômico. Neste painel, serão discutidas as oportunidades e desafios desse ecossistema, incluindo temas como o contexto regulatório e ético, o processo de monetização de dados, consentimento, Open everything, dentre outros.

No dia 26 de junho, às 10h, entra em discussão o tema “Serviços inovadores, contextuais e flexíveis no mundo dos seguros”. E às 10h40, será debatido “As mulheres e a inovação no mercado financeiro: quebrando barreiras, criando valor”. Já o tema “Iniciação de pagamentos. As oportunidades das transferências inteligentes no Open Finance” recebe os debatedores e público às 13h30.

“As fintechs brasileiras que estão se destacando globalmente”, painel de destaque também no segundo dia, às 14h35, será discutido por fundadores e líderes de algumas das maiores fintechs do país, que contam como têm sido o seu processo de internacionalização, bem como compartilham os desafios encarados ao longo dessa jornada.

No dia 27 de junho, às 10h40, o encontro será para debater “Tokenização de ativos traz possibilidades para além do mercado financeiro”, um dos temas mais discutidos atualmente no mercado financeiro. No painel serão apresentados cases de tokenização no mundo dos ativos florestais e ambientais, mostrando de forma objetiva e prática as novas possibilidades desses mercados.

Ainda no último dia do evento, o painel sobre “A infraestrutura por trás da economia tokenizada”, às 11h20, discutirá como os avanços feitos pelo regulador rumo à economia tokenizada são fundamentais para que as instituições financeiras desenvolvam as capacidades necessárias e realizem transformações internas para operarem dentro de uma nova infraestrutura de mercado. O painel “Uma nova era de dados e IA para entender melhor o consumidor” será apresentado às 13h30.

O tema do painel das 14h45 será “As novas fronteiras da cibersegurança e do combate à fraude”. A discussão será em torno das principais falhas de segurança digital no mercado financeiro e como se proteger, tanto do ponto de vista do consumidor quanto das instituições financeiras

Temas em destaque este ano no FEBRABAN TECH:

O congresso – que contará com 8 auditórios – reunirá as lideranças dos setores financeiro, de tecnologia, sustentabilidade, agro e de áreas interessadas em inovação do Brasil e do mundo, que debaterão assuntos da economia digital, com enfoque no tema central deste ano.

Em 2024, o evento baterá novos recordes, se tornando a maior edição da história. O FEBRABAN TECH terá uma área construída de 19.681 m², crescimento de mais de 50% em relação ao ano passado. A área de exposição também aumentou, de 5.506 m² para 6.630 m², avanço de 20% no tamanho. No espaço serão 226 áreas de exposição – foram 188 no ano passado.

As trilhas temáticas do FEBRABAN TECH 2024 serão: