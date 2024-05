Três novos Heróis se juntam à festa: Yuhuan, Erin e Nezha A maga musical Yuhuan chega ao Honor of Kings no dia 3 de maio. Dependendo de qual música é tocada, a maga pode proteger aliados ou atacar oponentes. A Habilidade 3 de Yuhuan faz com que ela fique intangível, o que a protege de ataques inimigos. Renascido nas chamas, o rebelde Nezha se junta ao elenco de personagens no dia 29 de maio. Sendo um lutador, Nezha navega pelas rotas com suas rodas de fogos, permitindo que ele ofereça suporte onde for necessário, causando dano aos oponentes com sua confiável lança. Une-se aos seus amigos para vencer grandes prêmios! O Festival Dia 5 por 5 celebra o trabalho de equipe, e os jogadores que formarem novas amizades e ampliarem seus círculos de amigos vão ter a chance de adquirir recompensas incríveis ao participar dos eventos especiais, incluindo: Evento Benefícios do Dia 5 por 5 – Simplesmente logue no jogo para receber o Visual Mulan Saltitante, Cartão de Teste de Arcana Nv 5 e 100x Arcana. Além disso: Todos os Heróis estarão disponíveis gratuitamente para serem utilizados, além disso, por um tempo limitado, cinco visuais selecionados, incluindo um visual de Raridade S, também estarão disponíveis gratuitamente para serem utilizados. Múltiplos benefícios de equipe, tais como Baús de Privilégios de Ranque em Equipe, Cartões de Experiência de Heróis e efeitos de eliminação especial Entre 4 e 5 de maio, jogadores de ranque Ouro 4 também vão ter seus Pontos de Bravura, Pedras Estelares e Experiências, dobradas durante as cinco primeiras partidas do dia.

Guardião do Ovo do Dragão – Complete missões diárias para ganhar comida para o Overlord, que aumenta a velocidade com a qual o Overlord produz ovos, que podem ser roubados para ganhar recompensas.

Bingo – Ilumine todos os ícones em uma linha ou coluna para receber a recompensa correspondente. Complete o cartão inteiro para receber o grande prêmio! Quebra-cabeças – Colete pedaços do quebra-cabeça para desbloquear recompensas. Complete o quebra-cabeça inteiro para adquirir um visual permanente. Diversos visuais fazem sua estreia no Festival!