 Juju Salimeni agora ataca na moda e como empreendedora

Começando a carreira no “Pânico na TV” (RedeTV) há cerca de 16 anos, Juju Salimeni nunca mais saiu da mídia.

Fora das telinhas, conquistou 20 milhões de seguidores nas redes e tornou-se uma das maiores referências no universo fitness, compartilhando sua rotina de treinos e alimentação. Aos 37 anos, a modelo vem cativando novas áreas, ganhando destaque também no mundo da moda e no empreendedorismo.

Mais do que ser o rosto de marcas queridinhas, Juliana também está por trás do desenvolvimento e criação de diversos produtos. É dona da ShineSkin, de iluminadores corporais, e assina uma das principais linhas de tênis da Hardcore Footwear.

Trajetória na TV e humor permissivo de outros tempos – Integrando o time do polêmico “Pânico na TV” (RedeTV!) ao longo de 3 anos, Juju passou em seguida pelo “Legendários” (Record) como repórter. Passeando por um universo machista no período em que o humor não tinha limites bem definidos, a apresentadora conta que o segredo para consolidar sua imagem foi se impor e mostrar a que veio. “Nunca me deixei parecer uma mulher ignorante”.

Respeitando a trajetória dos programas, Juliana exalta as mudanças positivas: “As mulheres fizeram uma revolução! Tudo mudou e hoje somos muito mais livres”. Em 2020, fez seu último trabalho na TV, apresentando o reality “Juju Boot Camp” (E!), em que mulheres competem para se tornar musas fitness.

“Transformei meu nome em uma marca” – Após anos de colaborações, Juju está redimensionando sua própria empresa. “Consegui transformar o meu nome em uma marca, e é nisso que quero investir”. Atualmente, é proprietária da ShineSkin e assina uma linha de tênis com a Hardcore Footwear. Novos projetos ainda estão por vir.

Definindo-se como uma” workaholic”, segundo Juju, o lado empreendedor veio da mãe, formada em administração, curso que a própria modelo iniciou, mas acabou optando pela carreira artística após o sucesso na TV.

Apaixonada por moda – Cada vez mais inserida no mundo da moda, Juju tem um estilo “glam”, sexy e despojado. Para se manter atualizada, a modelo tem frequentado desfiles e está sempre por dentro dos lançamentos de suas marcas favoritas, mas afirma que prefere ditar tendências do que ser influenciada. “Estou antenada, amo moda, mas só uso o que me sinto bem”.

Programa fitness na TV e mais projetos – Realizada na carreira, a apresentadora ainda sonha em ter seu próprio programa de TV na temática fitness e acredita que a demanda seja alta. “Poucas pessoas hoje não fazem algum tipo de exercício”, afirma. A influenciadora também pretende se envolver cada vez mais em novos segmentos, principalmente, na moda.

Ex-pastora, Ana Akiva lança primeiro pornô e surpreende fiéis

Ana Akiva decidiu assumir de uma vez por todas seu lado hot. Ex-pastora evangélica, ela abandonou a igreja para se tornar atriz pornô. E acaba de lançar sua primeira cena com outro homem no OnlyFans e Privacy, as plataformas adultas. Com o vídeo, ela faturou cerca de R$ 100 mil.

“Não é pecado, o sexo é natural, é da nossa vida. E mostrar a nossa intimidade também não é pecado. Me libertei disso, hoje me permito viver do jeito que quero, sem arrependimentos e com muita safadeza (risos). É a primeira vez que gravo com um homem. Não interpretei, não fingi. Fui real, autêntica e natural”.



Assim que anunciou a novidade, Ana sofreu ataques nas redes sociais, principalmente dos fiéis da sua antiga igreja no interior de São Paulo. Sem se abalar, ela cumpriu a promessa que fez para seus fãs no início do ano: de gravar seu primeiro pornô. E agora promete gravar com mulheres.

“Muita gente me criticou, mas não quero agradar ninguém. Nos últimos anos vivi para as pessoas e fui infeliz, não quero mais isso. Sou livre, dona de mim e tenho um lado B que ninguém conhece”, faz mistério rindo. “Entre quatro paredes sou devassa, ousada e provocante. É isso que mostro na internet agora”.

Faturando cerca de R$ 80 mil por mês com seus nudes, Ana faz sucesso não só pelas cenas de exibicionismo, mas também pelos contos eróticos e pelos áudios provocantes que manda para os assinantes. A ex-pastora ainda aposta no ‘Confessionário +18’, um espaço para ouvir os desejos e fantasias dos fãs.

