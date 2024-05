Americana recebe festival gratuito de bolhas gigantes neste domingo

Americana recebe neste domingo um evento gratuito com bolhas de sabão gigantes.

O festival será realizado no Parque Vó Palmira, das 10h às 18h.

No local, serão espalhados baldes com a “poção mágica” para a brincadeira. O grupo idealizador, o Bolhaterapia, também emprestará materiais para que todos possam participar.

Em uma ação colaborativa, também estará disponível uma lojinha com brinquedos artesanais com valores a partir de R$15.

O Parque Vó Palmira fica na Rua São Teodoro, 200 – Jardim Nossa Sra. do Carmo.

