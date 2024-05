Privatização da Sabesp servirá de 'ensaio' pra Americana

O processo de Privatização da Sabesp e a votação na capital

deve servir de ‘ensaio’ pra a tentativa de repetir este processo com o DAE em Americana. O NM consultou alguns vereadores esta semana e eles disseram que o processo local ‘morreu’ por ora ou está ‘adormecido’. O DAE Americana mudou de comando este ano em meio a problemas de falta d’água e de comunicação.

Leia + sobre política regional

O caso da capital foi judicializado e ainda pairam dúvidas sobre a efetividade da votação que aconteceu esta semana. Partidos de oposição ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) conseguiram vitória na Justiça por conta da falta de audiências públicas.

CRÍTICAS- Em Americana, os vereadores criticam a qualidade do atendimento do DAE e não falam mais da privatização.

Para alguns que falaram com o NM, é necessário antes melhorar a qualidade do atendimento e dos serviços para depois se falar em privatização ou concessão.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP