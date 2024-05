Desktop abre vagas de estágio em várias áreas em Sumaré

A Desktop, empresa de tecnologia e uma das principais provedoras de internet do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Estágio. Os interessados devem estar cursando a partir do 3º semestre do ensino superior e possuir disponibilidade para atuar na cidade de Sumaré/SP em modelo híbrido de trabalho.



O objetivo é desenvolver e preparar os talentos dentro dos processos, rotina, cultura e projetos da empresa. O Programa poderá ter duração de até 2 anos, com possibilidade de os estagiários serem efetivados antes disso.



Podem se inscrever estudantes de todos os cursos que estejam alinhados com as seguintes áreas de atuação: Comercial, Engenharia, Logística, Inteligência de Negócios, Jurídico, Financeiro, Segurança Patrimonial e Riscos, Gente e Gestão (RH), Integrações e Processos, Marketing e Vendas, Operações, Integrações e Processos de Operação, Satisfação do Cliente, Tecnologia da Informação.



Além de um programa de desenvolvimento profissional estruturado, os selecionados contarão com bolsa-auxílio atrativa e benefícios como seguro de vida, vale-refeição ou alimentação e 50% de desconto nos pacotes da Desktop.



As inscrições para o Programa de Estágio Desktop 2024 vão até 17/05/2024.

