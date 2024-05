Novo Complexo Regional do Pérola registra mais de 3,3 mil atendimentos em 15 dias

Entregue pelo prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, no dia 15 de abril, o Novo Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola já registrou mais de 3,3 mil atendimentos em 15 dias de funcionamento. Foram 781 consultas médicas e outros 2.560 atendimentos e procedimentos, entre enfermagem, serviço social, odontologia, farmácia e vacinação. A unidade é uma das maiores estruturas da Saúde Pública do Município, com quase 1.000 m² de área construída.

Localizado na Rua do Couro, 725, Jardim Pérola, o Complexo Regional de Saúde funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. O espaço reúne oito consultórios, sendo quatro de clínicos gerais, dois ginecológicos e dois pediátricos, além de consultório odontológico, sala de acolhimento, farmácia, ampla sala de vacinas, sala para curativos, sala de procedimentos, sala de inalação, sala avançada de observação com leitos e acesso com cobertura para ambulâncias.

Há ainda ampla recepção e sala de espera, sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais e ostomizadas, salas multiuso, apoio administrativo e apoio para funcionários. O prédio é inteiramente climatizado, conta com iluminação interna e externa com lâmpadas LED, energia solar com placas fotovoltaicas, produzindo energia renovável, limpa e sustentável.

A estrutura e o atendimento da equipe surpreendeu os pacientes. “O atendimento está sendo ótimo e o lugar é maravilhoso. E toda equipe está de parabéns, são muito educados com a gente. Gostei de tudo”, disse o aposentado Anisio Domiciliano de Souza, 68, morador do Jardim Pérola, que trouxe seu neto Kayo Henrique de Souza, 9, para vacinação de rotina. A mesma opinião é compartilhada pela costureira, Ivete de Oliveira Branco Mariano. “É a primeira vez que venho e está excelente. Estou maravilhada, pois tem atendimento até demais, perfeito”, disse.

Local abre para vacinação e consultas agendadas neste sábado (4)

O Novo Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola estará aberta neste sábado (4) para mais um dia vacinação. Das 8 às 15 horas, qualquer cidadão do Município poderá comparecer à unidade para atualizar as cadernetas de vacinação. No período, também haverá consultas com médico endocrinologista adulto e dentista, além de exame de mamografia e coleta de papanicolaou, todos pré-agendados ao longo da semana pela equipe da Secretaria da Saúde.

Com foco nas pessoas de todas as faixas etárias, não vacinadas ou com esquemas incompletos de acordo com o Calendário de Vacinação, a iniciativa visa ampliar o acesso e a cobertura vacinal, além de incentivar a cultura da imunização e disseminar ações educativas de saúde entre a população. Os demais atendimentos têm o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços e reduzir o tempo de espera para algumas especialidades.

Na unidade, os públicos-alvo das Campanhas de Vacinação contra a Gripe e da vacinação contra a dengue também poderão receber os imunizantes.

Vale ressaltar que, atendendo recomendação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, a vacinação contra a Influenza (gripe) foi ampliada para toda a população acima de seis meses de idade, desde quinta-feira (2) em Santa Bárbara d’Oeste.

Já a vacina contra a dengue está disponível para crianças de 10 a 14 anos. As iniciativas seguem as determinações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, que definem o público-alvo a ser vacinado.

