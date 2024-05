A crescente onda de inovações tecnológicas têm alcançado os condomínios residenciais, trazendo uma revolução na forma como vivemos. A automação residencial, antes vista como um luxo, agora é considerada uma necessidade para aprimorar a segurança, o conforto e a eficiência energética dos lares modernos.

Com sistemas que permitem o controle centralizado de funções como iluminação, climatização e segurança, a automação residencial está transformando os condomínios em espaços mais inteligentes e conectados. O acesso remoto via aplicativos móveis oferece aos moradores a liberdade de ajustar suas residências conforme suas preferências, mesmo quando estão longe de casa.

“A segurança é um dos principais benefícios trazidos pela automação. Sistemas integrados de controle de acesso proporcionam um monitoramento mais eficaz, reduzindo riscos e protegendo os moradores”, explica Luiz Oliveira, COO da Loomy Smart Solutions.

Para implementar essas tecnologias, os gestores condominiais devem considerar a infraestrutura existente e escolher sistemas escaláveis que possam ser expandidos ou atualizados conforme as necessidades mudam. As tendências para 2024 apontam para o uso de portarias virtuais, fechaduras com biometria facial e sistemas avançados de monitoramento por câmeras, reforçando a ideia de que a automação não é apenas uma questão de conveniência, mas um passo essencial para a segurança e sustentabilidade dos condomínios.

Além disso, o setor de segurança condominial cresce cerca de 150% anualmente no Brasil, impulsionado pela alta demanda e pelos benefícios, incluindo melhor gestão de recursos e redução de custos para os condomínios.A tecnologia está se tornando um pilar fundamental na proteção de lares, trazendo vantagens para todos os envolvidos na busca por um ambiente residencial seguro e acolhedor.

“Investir em automação residencial é investir no futuro, valorizando os imóveis e melhorando a qualidade de vida dos moradores. À medida que a tecnologia avança, os condomínios que se adaptarem a essas mudanças estarão na vanguarda do conforto e da inovação residencial”, comenta Luiz da Loomy.

À medida que 2024 vai avançando, os edifícios residenciais estão se tornando verdadeiros exemplos de inovação, onde a segurança e a tecnologia se fundem para criar espaços de vida superiores. As novas tecnologias não só estão elevando os padrões residenciais, mas também estão transformando a maneira como entendemos a segurança em nossos lares.

As portarias automatizadas estão emergindo como uma alternativa econômica e eficiente aos porteiros tradicionais, garantindo uma supervisão constante e reduzindo despesas para os complexos residenciais. Paralelamente, a segurança digital se tornou uma preocupação central, com a salvaguarda de informações pessoais e dados de segurança se tornando essencial para prevenir qualquer tipo de invasão digital.

“As portarias virtuais estão se tornando uma alternativa viável aos porteiros tradicionais, oferecendo monitoramento constante e reduzindo os custos dos condomínios. Enquanto isso, a segurança digital se tornou uma preocupação primordial, com a proteção de dados pessoais e informações de segurança se tornando crítica para prevenir ataques cibernéticos”, finaliza o COO da Loomy Smart Solutions.

Essas tendências não são apenas uma previsão de um futuro mais seguro e eficiente, mas uma realidade atual em construção. Os condomínios que estão incorporando essas inovações estão liderando o caminho, demonstrando que segurança e tecnologia podem coexistir harmoniosamente, proporcionando uma qualidade de vida excepcional para os moradores.