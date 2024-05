O Rio Branco de Americana fez a alegria da torcida que lotou

o estádio Decio Vitta na tarde deste sábado e abriu vantagem na disputa pelo título da Serie A4 do Campeonato Paulista.

O Tigre foi superior o tempo todo do jogo e o time de Franca reclamou da arbitragem em especial no lance que resultou no 2o gol do Rio Branco.

O alvinegro de Americana abriu o placar com o zagueiro artilheiro Gustavo Brandão aos 30’ do primeiro tempo.

Aos 20’ da etapa final Vagninho aproveitou contra ataque, limpou o goleiro na pequena área e fuzilou para o arco. O atacante Vitinho perdeu a chance de fazer o 3o gol em lance na cara do goleiro. Vinicius Cima salvou a Francana.

O próximo jogo acontece no domingo de dias das mães em Franca e o Rio Branco pode perder por 1 gol diferença.

