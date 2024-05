A Siris, empresa líder na fabricação de carrinhos e cestos plásticos para supermercados, agora se destaca como a primeira marca a fabricar carrinhos plásticos com materiais reciclados no país. O lançamento, que ocorrerá na APAS 2024 (13 a 16 d maio), marca o inicio da nova era na empresa, alinhada com o conceito da economia circular.

Ao adotar práticas de economia circular, a Siris vai além das normas e regulamentações ambientais, garantindo a conformidade e contribuindo para um futuro mais sustentável. A economia circular busca manter materiais e produtos em uso pelo maior tempo possível, por meio de estratégias como reuso, reciclagem, remanufatura e regeneração.

A adoção dessas práticas resultou em uma série de benefícios significativos para a empresa. A otimização dos processos reduziu os custos operacionais e de matéria-prima, enquanto investimentos em tecnologias inovadoras aumentaram a eficiência energética e a produtividade.

“A Siris está comprometida em liderar a mudança rumo a um futuro mais sustentável para o setor de supermercados”, afirmou Daniel Fossa, Diretor Comercial da empresa. “Nossos carrinhos plásticos reciclados são apenas o primeiro passo nessa jornada”.

A Siris é uma marca do Grupo Plascar, reconhecida pela excelência em qualidade e inovação no mercado de carrinhos e cestos plásticos para supermercados.