Na presença de mais de 2 mil pessoas, Willian promete Hospital Municipal em Sumaré

O pré-candidato a prefeito em Sumaré Willian Souza (PT) realizou um mega evento na noite desta sexta-feira para lançar a montagem de um plano de governo participativo. O movimento “Mais Ação Sumaré” passará por cada região da cidade buscando as principais demandas para, posteriormente, ser montado o plano de governo oficial do candidato.

O evento, que contou com a presença de mais de 2 mil pessoas, também indicou que Décio Marmirolli, que tem mais de 25 anos de trajetória política, deve ser o vice de Willian. Décio foi muito aplaudido ao subir no palco.

Estavam presentes também os 126 pré-candidatos a vereador (a) do grupo.

HOSPITAL MUNICIPAL. O “start” do movimento Mais Ação Sumaré foi dado pelo próprio Willian, que colocou a construção de um Hospital Municipal como prioridade do plano de governo que será construído. “Eu coloco o primeiro item, que é o Hospital Municipal, agora é com vocês”, disse o pré-candidato.

Para fundamentar a “promessa”, foi exibido um vídeo do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), reforçando que o projeto deve mesmo sair do papel caso Willian vença as eleições.