Depois de viajarem junto por 32 países e quatro continentes, em quase 4 anos de aventuras, Luiz Torelli trouxe seu companheiro “Sandro” de volta para Nova Odessa na última quarta-feira, dia 1º de maio. Eles foram recepcionados por mais de 150 pessoas, no final da tarde, em frente à Prefeitura Municipal – o que levou Torelli às lágrimas. “Sandro” é o Fiat Uno 2002 do Projeto “Um a Uno”, que serviu como um motorhome improvisado com o qual Torelli visitou países da América do Sul, Central e do Norte, bem como da Europa.

“Foi uma experiência inesquecível e transformadora na minha vida. Achei que não ia conseguir trazer o ‘Sandro’ de volta, mas graças a Deus estamos aqui hoje. Quanta coisa aconteceu nesses 4 anos. Conheci muita gente e só tenho a agradecer ao ‘Sandro’, se não fosse ele, a gente não estaria aqui”, comentou o aventureiro novaodessense.

Ao contrário de quando saiu de casa, “Sandro” tem agora uma coleção imensa de adesivos dos lugares que visitou, uma forma que Torelli encontrou de trazer consigo memórias de cada lugar visitado.

Para o prefeito, Cláudio Schooder (o Leitinho), que esteve na recepção à dupla, ter acompanhado toda a trajetória de Luiz e “Sandro” foi um motivo de orgulho para Nova Odessa. “Vim recepcionar nosso amigo Luiz com seu Uno que fez história. Ele andou por mais de 30 países e conheceu novos continentes, levando o nome de Nova Odessa pelo mundo todo”, destacou o prefeito.

O aventureiro novaodessense relatou que o carro desembarcou na América do Sul há pouco mais de um mês, vindo da Europa através de Montevideo, Uruguai, e seguindo para Buenos Aires, Argentina. De lá, a dupla atravessou a fronteira brasileira em Uruguaiana/RS, passando por Porto Alegre, onde se encontrou com seus seguidores das redes sociais, e também por Florianópolis e Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O roteiro incluiu ainda cidades como Curitiba, Maringá e Londrina, no Paraná.

“Me sinto muito orgulhoso… Ele é o cara, ele é muito gente boa, faziam muitos meses que eu não via meu filho e agora tenho todo o tempo do mundo para ficar com ele”, declarou o pai de Luiz Torelli, emocionado.

O impulso para essas viagens surgiu como uma forma de lidar com a depressão após a perda de sua avó e sobreviver a uma cirurgia de alto risco, eventos esses que foram descritos em seu livro. Em sua viagem mais notável, entre 2021 e 2023, ele atravessou 15 países até chegar aos Estados Unidos, onde explorou 30 estados, fazendo história na icônica Times Square, em Nova York. Torelli e “Sandro” visitaram também a sede da Fiat, localizada na cidade de Turin, na Europa.

