Grupo de doulas visita obras da Maternidade do Hospital Municipal

Representantes do grupo Doulas Primavera visitaram nesta semana as obras de reforma da Maternidade do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Como voluntárias, elas desenvolvem ações de incentivo, orientação e apoio ao parto normal entre as gestantes na unidade.

A gerente assistencial do HM, Márcia Arruda, e a diretora técnica, Marcella Pozetti, acompanharam a presidente do grupo, Taína Camargo, e a doula Meire Rosa da Silva Santos durante a visita, realizada após reunião com Klebson Soares Carvalho, diretor da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC) – a organização social administra o hospital por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

Marcella Pozetti enfatizou que a nova Maternidade “vai favorecer o maravilhoso trabalho de humanização desenvolvido pelas doulas, que reforça a importância do parto normal e da amamentação com o leite materno”. “Elas fazem o acompanhamento integral da parturiente, desde a chegada até a alta”, disse a diretora técnica.

“A gente precisa enaltecer o trabalho voluntário magnífico que as doulas fazem aqui no HM, desde a recepção da mãe à condução do parto. Elas são fundamentais para a Maternidade alcançar a meta de apenas 33% de prato cesárea”, acrescentou Márcia Arruda.

As doulas conheceram detalhes sobre a obra, a nova infraestrutura da ala, o fluxo de entrada e o atendimento dos pacientes, os espaços onde funcionarão os consultórios (ginecologia obstétrica e triagem neonatal), os quartos, a sala de exame do pezinho e orelhinha e os dois quartos de PPP (pré-parto, parto e puerpério), que são fundamentais para a atuação das doulas.

“É de suma importância a participação das doulas nesse processo de revitalização da maternidade, pois elas têm um papel fundamental e estão envolvidas diretamente nas questões da ala. A visita do grupo tem um significado especial que se traduz em afinidade, integração, profissionalismo e afeto”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.