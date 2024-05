Prefeito Rafael Piovezan entrega Nova Área de Bem-Estar e Lazer no Vila Rica

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, entregou nesta quinta-feira (2) a Nova Área de Bem-Estar e Lazer “Santo Turci”, no bairro Vila Rica. O novo espaço para convívio entre a população da região está localizado entre as ruas Anderson Renato e Gentil Pavan. Entre as estruturas da Nova Área de Bem-Estar e Lazer do Vila Rica estão quadra de areia, quadra de basquete street, campo de areia, novas calçadas, além de manutenção no playground existente, academia ao ar livre, plantio de grama, arborização, paisagismo e iluminação em LED.

“Gostoso ver o sorriso no rosto da criançada brincando por toda a área, a garotada praticando esporte, as famílias conversando e celebrando o fim do dia. Áreas como a do Vila Rica, implantadas em dezenas de outros locais da cidade, tem exatamente este objetivo: proporcionar a qualidade de vida a todos. Ali já há um novo núcleo do QualiVida, oferecendo aulas gratuitas de condicionamento físico para os adultos e para a Terceira Idade, além de basquete e vôlei para a criançada. Podem ter a certeza que vem muito mais por aí!”, ressaltou o prefeito.

Participaram também da entrega o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, os secretários Patrícia Marques (Chefe de Gabinete), Joel Cardoso (Governo), Roberta Semmler Laudissi (Administração), Paula Mori (Fazenda), Rodrigo Maiello (Gestão Estratégica), Cleber Canteiro (Meio Ambiente), Vinícius Furlan (Esportes), Evandro Felix (Cultura e Turismo), Tânia Mara da Silva (Educação), Hamilton Cavicholli (Obras e Serviços), André Cruz (Desenvolvimento Econômico) e Rômulo Gobbi (Segurança, Trânsito e Defesa Civil), o presidente da Câmara vereador Paulo Monaro, os vereadores Carlão Motorista, Celso Ávila, Isac Sorrillo, Careca do Esporte, Juca Bortoluci, Kifu e Kátia Ferrari, o vice-presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santa Bárbara, José Carlos Teixeira, além de familiares de “Santo Turci”, que empresta o nome à Área, e moradores da região.