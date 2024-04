O Palmeiras conseguiu fazer uma virada histórica

depois de estar perdendo por 2 a 0 contra o poderoso Independente Del Valle. Três dos 5 gols do jogo saíram no 1o tempo com o craque Endrick salvando o Verdão de sair em situação complicada no final da 1a etapa.

O time do técnico Abel Ferreira agora soma 7 pontos e ocupa a primeira posição no grupo. A intenção é novamente ser o dono da melhor campanha da fase de grupos.

Lázaro fez o gol de empate do Palmeiras já perto do final do jogo.

A vitória veio nos acréscimos em lance que ainda precisou ser checado no VAR. Luís Guilherme marcou no último minuto o gol da virada.

