Em função da redução do espaço físico disponível causada pela reforma da ala de Emergência do HMNO (Hospital e Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia), a Secretaria de Saúde de Nova Odessa voltou nesta quinta-feira (02/05) a separar as recepções adulta e pediátrica do complexo hospitalar. A medida visa também evitar aglomerações de pacientes, acompanhantes e visitantes na recepção principal, como aconteceu no horário de pico do início da noite da última segunda-feira (29/04).

“Estamos finalizando a reforma do Pronto Socorro Adulto. Passamos o pronto atendimento das crianças, o Pronto Socorro Infantil, para os fundos do Hospital, como já tínhamos feito em uma etapa anterior da reforma”, explicou a secretária de Saúde Adriana Welsch.

Assim, os pacientes adultos continuam “fazendo ficha” e passando pela triagem e classificação de risco na recém-modernizada recepção geral do complexo, na Rua Aristides Bassora, nº 301, no Bosque dos Cedros. O mesmo vale para as visitas aos pacientes internados, nos horários determinados.

Já as crianças de até 12 anos devem ser levadas pelos pais para a segunda recepção, localizada “atrás” do complexo, na Rua Waldemar Ignowski, s/n – na antiga ala respiratória, entre a sede da Secretaria Municipal de Saúde e os fundos do Paço Municipal, e ao lado da nova UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Nos dois locais, o atendimento prossegue normalmente 24h por dia, 7 dias por semana.

PAM TEM PEDIATRA

A secretária de Saúde lembrou ainda que o PAM (Pronto Atendimento Municipal) 12h do Jardim Alvorada e região passou recentemente a oferecer também atendimento pediátrico, para crianças até 12 anos – além do atendimento adulto de pacientes com sintomas respiratórios, incluindo suspeitas de dengue, gripe e covid.

“Isto foi possível porque o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) atendeu a um apelo da comunidade e autorizou que PAM Alvorada passasse a contar com mais um médico pediatra diariamente, de segunda-feira a domingo, das 7h às 19h”, explicou Adriana Welsch.

O local prossegue funcionando como centro de atendimento exclusivo para pacientes adolescentes (acima dos 13 anos), adultos e idoso com sintomas de dengue, gripe e Covid, oriundos de todas as regiões da cidade, reduzindo a demanda sobre o PS (Pronto Socorro) do Hospital e Maternidade Municipal, que fica no Bosque dos Cedros. O PAM Alvorada fica ao lado da UBS 5, na Rua das Imbuias, nº 355.

Já a reforma da ala de Emergência do HMNO já está na fase de acabamento e pintura, devendo ser concluídas nas próximas semanas. Em seguida, uma nova ala do complexo deve passar pelas melhorias internas. Paralelamente, segue também a obra de troca do telhado (original) de todo o complexo, que tem mais de 30 anos e nunca foi modernizado.