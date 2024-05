A Prefeitura de Sumaré recebeu nesta semana 107 kits de Lego Braille Bricks, por meio de uma parceria do Núcleo da Inclusão da Secretaria de Educação com a Fundação Dorina Nowill para Cegos. Os kits vão ampliar o repertório de materiais acessíveis para a educação de alunos com deficiência visual atendidas na rede municipal de ensino. Sumaré é pioneira no projeto na RMC (Região Metropolitana de Campinas).

Os kits serão destinados às Salas de Recursos Multifuncionais e salas de aula onde há alunos com baixa visão ou cegueira. Os blocos de montagem foram adaptados e moldados com a mesma quantidade de pontos em relevo usados nas letras e números do alfabeto Braille.

Os professores de Educação Especial do Município e Pedagogos da Pestalozzi receberão formação através da UNESP e serão multiplicadores do programa. O Programa Braille Bricks Brasil é uma metodologia baseada em brincar que ensina o Braille a crianças com deficiência visual juntamente com todos os alunos da sala de aula, com o intuito de alfabetizar brincando.

Cada peça possui uma letra ou caractere impresso. Essa combinação traz abordagem totalmente nova e divertida para que crianças cegas e deficientes visuais se interessem em aprender Braille, permitindo desenvolver uma ampla gama de habilidades necessárias para prosperar e ter sucesso em um mundo dinâmico.

A utilização do material poderá variar de acordo com a criatividade do professor e do estudante, tendo em vista sempre o conhecimento dos símbolos, a formação de palavras e frases, a montagem de objetos e muitas outras atividades pedagógicas. Além do tamanho adequado, os símbolos em Braille têm representação tátil, relevo perceptível e obedecem ao modelo original da cela Braille.

“Este é um grande salto no quesito inclusão na nossa rede municipal de ensino. É um programa maravilhoso que contribuiu com o trabalho que temos feito para a inclusão de nossos alunos e um grande reforço para o aprendizado. Nos empenhamos para garantir um ensino de qualidade a todos os nossos alunos, não apenas por meio dos processos educacionais e pedagógicos, mas também oferecendo um ambiente escolar adequado à aprendizagem, promovendo a inclusão social e oferecendo oportunidades iguais de acesso e permanência na escola a todos”, disse o prefeito Luiz Dalben.