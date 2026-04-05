Um talento de Santa Bárbara d’Oeste está em evidência na nova fase da cantora Anitta.

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O designer Alan Malves, à frente da Malves Biojoias, assina colares que aparecem nas prévias do álbum “Equilibrium”, com lançamento previsto para 16 de abril.

Designer barbarense comemora destaque com Anitta

Reconhecido pelo trabalho com biojoias, o artista desenvolve peças a partir de elementos naturais como cascas, sementes, frutos, flores e madeiras, criando acessórios exclusivos e também itens decorativos. As peças integram o novo projeto da cantora em colaboração com a Casa de Brigida.

Em suas redes sociais, Alan celebrou o feito e destacou a emoção de ver sua arte, produzida no interior paulista, ganhar visibilidade em um projeto de alcance nacional e internacional.

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