“Dia do Professor” teve show de Oswaldo Montenegro em Hortolândia

Evento com um dos maiores nomes da MPB reuniu cerca de 600 profissionais da Educação, no auditório da Câmara Municipal

Hortolândia celebrou o “Dia do Professor” com um show do cantor e compositor Oswaldo Montenegro, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, na noite desta quinta-feira (16/10), no Auditório da Câmara Municipal, no Parque Gabriel. O evento de comemoração e reconhecimento à categoria reuniu cerca de 600 professores e demais profissionais da educação.

O evento contou com a presença de autoridades municipais, como o vice-prefeito e secretário de Governo, Cafu César, que representou o prefeito José Nazareno Zezé Gomes; os secretários de Educação, Ciência e Tecnologia, Fernando Moraes (titular) e Renato Muccillo (adjunto); o secretário de Cultura, Régis A. Bueno; e o presidente da Câmara Municipal, Daniel Laranjeira.

“Trazer um artista do calibre de Oswaldo Montenegro é um presente simbólico, pois a arte dele, que toca a alma, se assemelha muito à arte de educar, que transforma vidas. Este evento é o nosso ato de profundo agradecimento”, afirmou Moraes, destacando a ação como uma oportunidade de valorizar a categoria.

“Nossa gestão entende que a educação é a principal ferramenta de transformação social e os professores são os verdadeiros agentes desta mudança. Hortolândia avança, porque temos educadores comprometidos em cada sala de aula. Parabéns a todos por sua nobre missão”, declarou Cafu César.

O show, em formato multimídia, combinou a performance ao vivo de Montenegro, com a de dois outros músicos, uma flautista e um guitarrista, exibidos em um telão ao fundo. Nele, eram projetadas imagens de clipes e arranjos visuais do próprio artista, que criavam uma atmosfera poética, em sintonia fina com os sucessos apresentados. Canções icônicas como “Bandolins”, “Lua e Flor” e “A Lista” emocionaram o público.

Sobre o Artista

Com 42 CDs e 7 DVDs lançados, Oswaldo Montenegro é um artista consagrado, figurando entre os grandes nomes da MPB (Música Popular Brasileira).

É também um cineasta, diretor teatral e escritor. Venceu o festival MPB 80 da Rede Globo com a canção “Agonia” e teve composições gravadas por outros grandes intérpretes brasileiros, como Ney Matogrosso, Zé Ramalho, Zizi Possi e Alceu Valença. Suas composições marcaram a trilha sonora de novelas de grande sucesso na emissora, dentre elas “Lua e Flor”, em “O Salvador da Pátria”, e “Quando a Gente Ama”, em “Sinhá Moça”.

