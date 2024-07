Dia da pizza: é possível comer e ser saudável?

No dia da pizza, 10 de julho, a ideia de abrir mão dessa delícia em nome de um estilo de vida mais saudável se mostra um desafio. No Brasil, são produzidas 3,8 milhões de pizzas diariamente, de acordo com a Apubra (Associação Pizzarias Unidas do Brasil).

Segundo Fúlvia Hazarabedian, nutricionista e head do programa Bio Nutri da Bio Ritmo , há maneiras de consumir a pizza e manter uma boa dieta.

“Se você gosta, não precisa eliminar da sua vida. É possível integrar de maneira saudável, desde que se tenha moderação. É o famoso ditado: ‘tudo em excesso faz mal'”, afirma.

Pizza: menos fatias e mais proteínas

Um dos alimentos mais queridos dos brasileiros também é um dos mais calóricos. Uma fatia de pizza tem, em média, 280 kcal, além de ser rica em gordura e carboidratos. Para não abrir mão deste prazer, a especialista aconselha a fazer trocas estratégicas.

“Prefira massas mais finas, integrais, e evite os recheios com queijos muito gordurosos e embutidos. Boas alternativas são pizzas de queijo ricota ou cottage acompanhada de frango desfiado, milho, abobrinha, com molho caseiro de tomate. Quanto mais produtos naturais, melhor”, coloca.

Entre as opções mais saudáveis, substituir a massa tradicional por uma massa de couve-flor, com baixo teor de carboidratos, ou batata doce, rica em fibras podem ser boas saídas. A couve-flor ainda possui vitaminas e minerais, como potássio e manganês. Já a batata doce promove saciedade e fornece energia.

Já entre os recheios menos calóricos e mais nutritivos estão as proteínas como atum e frango. O atum possui ômega-3, ação anti-inflamatória e ajuda na imunidade, enquanto o frango possui a quantidade de proteínas ideais para quem treina.

A quantidade também é importante, afinal, ainda que todas essas substituições sejam feitas, continua sendo um alimento altamente calórico.

“Ao invés de se entregar a uma pizza inteira, coma uma ou duas fatias acompanhadas de uma salada rica em fibras, que ajudará a dar a sensação de saciedade”, recomenda Fúlvia.

A seguir, uma receita saudável de frango. Rica em proteínas, essencial para a recuperação muscular após o treino, possui menos carboidratos e calorias comparada à pizza tradicional.

Pizza Proteica de Frango

Ingredientes:

1 peito de frango cozido e desfiado;

1 ovo;

1/2 xícara de queijo cottage;

Sal e pimenta a gosto;

Molho de tomate caseiro;

Coberturas de sua preferência (como legumes, rúcula, queijo muçarela light, etc.).

Modo de Preparo:

Pré-aqueça o forno a 200°C;

Em um processador, misture o frango desfiado, o ovo e o queijo cottage até formar uma massa homogênea;

Espalhe a massa em uma assadeira forrada com papel manteiga, formando um círculo fino;

Asse por 10-15 minutos ou até que a massa esteja firme;

Retire do forno, espalhe o molho de tomate e adicione as coberturas desejadas;

Volte ao forno por mais 10 minutos ou até que o queijo esteja derretido.

