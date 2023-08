Dois adolescentes e +1 detidos com réplica de arma

Os 2 menores de 17 e 15 anos mais o amigo de 18 anos foram detidos por homens da Polícia Militar de Americana com uma réplica de arma no final da noite desta quinta-feira.

A ação dos homens da lei aconteceu por volta das 22h30 na avenida Brasil, região nobre da cidade. Eles estariam tentando roubar uma picape Fiat Toro, que vale mais de R$ 100 mil.

Os três foram encontrados em uma mata às margens da avenida.

