Dr Ulisses vai no MDB; veja mais nomes

O ex-vereador de Americana Dr Ulisses bateu o martelo e foi

para o MDB para tentar voltar à Câmara da cidade este ano. Ele foi vereador por 2 mandatos e já esteve no PV e no PSB. Agora definiu vir candidato pelo MDB.

Leia + sobre política regional

O meio político considera que o partido do ex-prefeito Omar Najar deverá ter um Top3 das urnas- o Neto dele, que pode bater o recorde de votos da cidade, que é de 2008 com Luciano Correa (4.195 votos).

Caso se consolide a boa votação pra ONN, o partido lutará para fazer 2 cadeiras, com a disputa aberta pela 2a vaga.

Além de Ulisses, também estão na lista dos 20 candidatos nomes conhecidos ou que já foram candidatos. O ex-vereador Major Crivelari, os ex-candidatos Professor Mêncio e a Dra Cristina Sarmento.

Como novidades o partido deve ter Welington Negão, ligado ao time do Uber, e Heloísa do Cartório.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP