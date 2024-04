Na Cara do Gol e Camisa 10 são os finalistas do Gigantinho Futsal sub-9 e sub-11

As finais das categorias sub-9 e sub-11 do 1º Gigantinho Futsal, competição promovida pela Secretaria de Esportes de Americana, serão disputadas pelas mesmas equipes: Na Cara do Gol e Camisa 10.

Os times venceram as semifinais nesta terça-feira (23) e garantiram vaga nas decisões.

No sub-9, o placar foi o mesmo em ambos os confrontos: Na Cara do Gol e Camisa 10 venceram Dínamo e São Caetano, respectivamente, por 4 a 2. No sub-11, o resultado se repetiu mais uma vez, com o triunfo do Na Cara do Gol sobre o Morada do Sol por 4 a 2. Na outra semi, o Camisa 10 levou a melhor nos pênaltis contra o Projeto Praia Azul, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

As finais acontecem nesta quinta-feira (25), a partir das 18h30, na Praça de Esportes Luiz Meneghel, no bairro São Vito. “Parabéns às equipes que alcançaram a grande final nas duas categorias, tenho certeza que isso é resultado de muita dedicação e empenho. Que tenhamos excelentes jogos nesta quinta e que o espírito esportivo possa sempre prevalecer. Contamos com a presença e o apoio das famílias nas arquibancadas”, afirmou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Presença ilustre

As finais do Gigantinho Futsal contarão com a presença de um grande nome do esporte: Renato Gregório, atleta de 26 anos que faz parte do elenco da Ponte Preta S21 Futsal Down, de Campinas.

Leia + Sobre todos os Esportes

Eleito por três vezes o melhor jogador do mundo no futsal down, Renato possui uma série de conquistas na modalidade: foi tricampeão mundial com a Seleção Brasileira, artilheiro da Copa do Brasil de 2023, campeão da Copa do Brasil de 2024 e artilheiro do 4° Mundial de Futsal Down este ano, em Antália, na Turquia.

“É uma grande honra contar com a presença do Renato no nosso Gigantinho. Ele é uma referência no futsal e um exemplo para todos os atletas e amantes do esporte. Temos uma enorme admiração e gratidão a ele por todas essas conquistas, que merecem o nosso reconhecimento”, completou o secretário.

Confira os resultados:

Semifinais – Sub-9

Na Cara do Gol 4 x 2 Dínamo

Camisa 10 4 x 2 São Caetano

Semifinais – Sub-11

Na Cara do Gol 4 x 2 Morada do Sol

Camisa 10 1 (3) x (2) 1 Projeto Praia Azul

Confira a tabela:

Finais – Quinta, 25/04

19h – Na Cara do Gol x Camisa 10 (sub-9)

19h30 – Na Cara do Gol x Camisa 10 (sub-11)

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP