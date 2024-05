As semifinais da 3ª edição do Gigantinho Campo aconteceram no domingo (5), nos campos Marcos Augusto Sartore, do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha (Centro Cívico), e na Vila Amorim. Camisa A, Aesca, Unidos e Cidade Jardim garantiram vaga nas decisões das Séries Ouro e Prata.

Pela Série Ouro, o Camisa 10 A venceu o Colorado pelo placar de 2 a 0, no campo da Vila Amorim. No Centro Cívico, o Aesca derrotou o Bola na Rede por 5 a 4 nos pênaltis, após empate (2 a 2) no tempo normal.

Na Série Prata, o Cidade Jardim venceu o Camisa 10 B por 2 a 1 e o Unidos levou a melhor sobre o São Manoel pelo placar de 3 a 0.

Camisa 10 A e Aesca (Série Ouro) e Unidos e Cidade Jardim (Série Prata) disputam as finais no dia 19 (domingo), a partir das 8h, no campo do Centro Cívico.

“Foi um show dentro e fora de campo. Com a presença e festa dos familiares, os jogadores retribuíram no gramado, com um futebol limpo e de qualidade. Todos estão de parabéns pelos espetáculos promovidos nas semifinais e esperamos novamente a presença do público nas finais e disputas pelo terceiro lugar”, ressaltou o secretário de Esportes, Marcio Henrique Leal.