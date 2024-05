O comando Parada Gay SP começou a convocar a comunidade

para ir este ano no evento em São Paulo vestida de verde e amarelo. “A ideia é que a gente possa recuperar nossas cores roubadas pelo bolsonarismo”, declararam apoiadores no X (antigo twitter).

A Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo já tem data e tema confirmados para a edição de 2024. Levando em consideração o ano eleitoral, o evento irá alertar para a importância do voto consciente no dia 2 de junho.

Com o título “Basta de Negligência e Retrocesso no Legislativo – Vote consciente por direitos da população LGBT+”, a proposta é mobilizar a comunidade para assumir um papel ativo na escolha de seus representantes. Além disso, incentivar discussões sobre a necessidade de contar com representantes que compreendam e acolham as demandas da comunidade LGBT+, comprometendo-se com leis inclusivas e favoráveis à diversidade.

“Diante desse cenário, torna-se imperativo que o Congresso e as casas legislativas assumam uma postura mais inclusiva, progressista e enfática, garantindo a igualdade e a proteção dos direitos de todas as pessoas”, diz André Fischer, diretor de comunicação da APOLGBT-SP.

Celebrada tradicionalmente na Avenida Paulista, a parada na capital paulista recebe turistas de todo o Brasil e está marcada para ocorrer a partir das 10h.

Neste ano, a população brasileira elege representantes no âmbito municipal, isto é, prefeitos e vereadores que vão representar os mais de 5.560 cidades do país.