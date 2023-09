Dupla de mulheres faz a rapa em 3 lojas

Uma dupla de mulheres foi presa na tarde do último

sábado (23) acusadas de furto em pelo menos três lojas e uma drogaria, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo a Polícia Militar (PM), as indiciadas de 31 e 34 anos foram detidas tempo depois de cometerem o delito em uma drogaria, situada na Av. Cillos, enquanto fugiam a pé. Quando notaram a presença policial, tentaram se esconder no interior de outro estabelecimento.

Durante averiguação, foi encontrado em uma bolsa 17 itens proveniente de furto, todos eles ainda com as etiquetas da loja, sendo 01 top, 02 calças jeans, 02 pares de chinelo, short jeans e 08 blusas femininas, avaliados em R$ 795,40. Além disso, também dois absorventes e um sabonete foram subtraídos.

Em relato, informaram a polícia que praticaram o furto em três lojas da área central.

Ambas foram conduzidas até o Plantão Policial (PP) e permaneceram presas em flagrante.

