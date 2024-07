Dupla é presa levando materiais de obra na Cidade Jardim

Dois indivíduos, um de 50 anos (servente) e 34 anos (operador), foram presos em flagrante na noite desta segunda-feira, furtando materiais de uma construção, no bairro Cidade Jardim, em Americana.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada via COPOM para atendimento de ocorrência de furto em andamento em uma construção em obras, onde dois indivíduos estavam envolvidos.

No local, a equipe se deparou com o indiciado 01 pelo lado externo da obra, com duas placas de andaime encostada em uma caçamba. O indiciado 02 foi observado em cima do muro, passando uma terceira placa para seu comparsa. Imediatamente foi realizada a abordagem e ambos os indivíduos confessaram que estavam furtando as placas com a intenção de vendê-las para comprar drogas.

Feito contato com a solicitante, esta relatou que estava em sua residência quando ouviu um barulho muito alto e observou que dois indivíduos pularam para dentro da construção, momento em que ligou 190. Feito contato com o proprietário, este reconheceu as placas de andaime como sendo de sua propriedade. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas à Central de Polícia Judiciária, onde após o registro da ocorrência os indivíduos permaneceram presos e o material furtado foi restituída a vítima.