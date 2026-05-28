A Secretaria de Educação de Santa Bárbara d’Oeste promove, durante o primeiro semestre deste ano, um curso sobre inteligência emocional voltado a dirigentes, coordenadores e funcionários da Rede Municipal de Ensino. A iniciativa tem como objetivo atuar na prevenção de doenças emocionais, contribuindo para a promoção da saúde e do equilíbrio diante das demandas do cotidiano. A ação integra um dos eixos do projeto “Apoiando o Trabalhador da Educação”, criado em 2021 e desenvolvido em três frentes: prevenção, grupos de apoio e acolhimento individual.

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De acordo com a psicóloga da Educação, Priscila Maria Sérgio Martins, o projeto surgiu durante a pandemia para acolher os profissionais da rede. “O projeto começou com o propósito de ouvir e oferecer ferramentas para que os trabalhadores da Educação pudessem enfrentar aquele momento e também lidar com os desafios junto aos alunos, a pedido da secretária Tânia Mara da Silva. Com o tempo, ele foi sendo construído de acordo com as demandas e de forma conjunta”, explicou.

Atualmente, o projeto é executado por meio da Psicologia Escolar, com formações destinadas a gestores, dirigentes, coordenadores pedagógicos e assessores educacionais, que atuam como agentes multiplicadores. As ações também são voltadas a funcionários das escolas, do transporte, da manutenção e demais interessados. O tema do segundo semestre será “Emergências da Saúde Mental”, com encontros mensais.

Outra frente do projeto envolve os grupos de apoio, disponibilizados para toda a Rede Municipal de Ensino, incluindo estagiários e terceirizados. As atividades incluem propostas de autocuidado, como rodas de conversa, dinâmicas, meditação e constelação familiar, entre outras. Os encontros ocorrem semanalmente. Além disso, há atendimentos individuais, com acolhimento e suporte aos funcionários em situações de sofrimento mais intenso, incluindo encaminhamentos para atendimento médico em saúde mental.

Projeto Educação Básica

O projeto possui caráter intersetorial e envolve a chefia da Educação Básica, o Departamento Pessoal e o médico do trabalho, com análise da incidência de atestados e das demandas apresentadas, permitindo que os indicadores orientem as ações desenvolvidas.

“Por isso, o projeto está em constante construção”, destacou a psicóloga Priscila Martins.

“Neste momento, estamos convergindo para uma análise diagnóstica mais coletiva, com reuniões junto ao setor jurídico, recursos humanos, segurança do trabalho e saúde ocupacional, considerando indicadores relacionados a acidentes, adoecimentos e outras demandas, com o objetivo de desenvolver planos de ação mais efetivos e integrados”, afirmou o médico do trabalho da Prefeitura, Rodrigo Rodrigues da Silva.

De acordo com a secretária de Educação, Tânia Mara da Silva, apoiar os profissionais da Educação é essencial para garantir uma convivência saudável e de qualidade. “Olhar e cuidar do profissional da Educação, que está à frente da formação de nossas crianças e enfrenta tantos desafios diariamente, é um compromisso firmado desde a pandemia e que vem fortalecendo todos diante das situações do cotidiano. É um projeto muito importante e intersetorial, que ampliamos continuamente”, disse.

A Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara d’Oeste conta com mais de 2 mil colaboradores, responsáveis pelo atendimento de cerca de 15 mil alunos matriculados nas escolas municipais e conveniadas.