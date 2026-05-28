A Coden Ambiental, concessionária de serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, dá início no próximo dia 15 de junho ao programa anual de controle de pragas urbanas. A primeira fase é a desbaratização da rede de esgoto, que vai atingir cerca de 2.400 poços de visita espalhados por todos os 57 bairros da cidade.

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Os trabalhos seguem até 17 de julho, com uma equipe especializada da empresa Alternativa Detetização, contratada pela Coden, sob supervisão do Setor de Zoonoses. Porém, o cronograma está sujeito a alterações. “Fatores climáticos, como chuvas, influenciam a execução dos serviços e podem exigir ajustes nas datas”, explica Jaqueline Carraro, chefe do Departamento Técnico da Coden.

O inseticida será aplicado dentro dos poços de visita pelo método de vaporização. Para que o efeito seja potencializado e as baratas não busquem abrigo dentro das casas, a orientação para os moradores é que mantenham os ralos internos tampados durante todo o período da operação.

Confira o cronograma dos serviços da Coden:

De 15/06/2026 a 19/06/2026 : Jardim Capuava, Jardim Alvorada, Santa Rita I, Condomínio Firenze e Nápoles, Jequitibás, Santa Rita II, Monte das Oliveiras, Residencial das Árvores (Ipê Branco, Ipê Amarelo e Ipê Roxo), Jardim dos Ipês, Jardim dos Lagos I e II.

: Jardim Capuava, Jardim Alvorada, Santa Rita I, Condomínio Firenze e Nápoles, Jequitibás, Santa Rita II, Monte das Oliveiras, Residencial das Árvores (Ipê Branco, Ipê Amarelo e Ipê Roxo), Jardim dos Ipês, Jardim dos Lagos I e II. De 22/06/2026 a 26/06/2026 : Jardim das Palmeiras, Jardim São Manoel, Altos do Klavin, Parque Residencial Klavin, 23 de Maio, Maria Raposeiro Azenha, Jardim Éden, Campos Verdes, Vila Nova, Lopes Iglesias, Green Village, Letônia, Jardim Conceição.

: Jardim das Palmeiras, Jardim São Manoel, Altos do Klavin, Parque Residencial Klavin, 23 de Maio, Maria Raposeiro Azenha, Jardim Éden, Campos Verdes, Vila Nova, Lopes Iglesias, Green Village, Letônia, Jardim Conceição. De 29/06/2026 a 03/07/2026 : Pinheiros, Chácaras Central, Campo Belo, Condomínio Hípica, Eucaliptos, Condomínio Primavera, Condomínio Imigrantes, Condomínio Engenho Velho, Jardim Maria Helena, Bela Vista, Santa Rosa, Jardim Europa, Centro, Recanto Solar, Vale dos Lírios, Recanto Ceci.

: Pinheiros, Chácaras Central, Campo Belo, Condomínio Hípica, Eucaliptos, Condomínio Primavera, Condomínio Imigrantes, Condomínio Engenho Velho, Jardim Maria Helena, Bela Vista, Santa Rosa, Jardim Europa, Centro, Recanto Solar, Vale dos Lírios, Recanto Ceci. De 06/07/2026 a 10/07/2026 : Condomínio Cerejeiras, Condomínio da Fazenda, Jardim Marajoara, Novos Horizontes, Mathilde Berzin, Jardim Planalto, Parque Fabrício, Distrito Industrial, Jardim Eneides.

: Condomínio Cerejeiras, Condomínio da Fazenda, Jardim Marajoara, Novos Horizontes, Mathilde Berzin, Jardim Planalto, Parque Fabrício, Distrito Industrial, Jardim Eneides. De 13/07/2026 a 17/07/2026: Jardim São Francisco, Residencial Fibra, Santa Luiza I e Santa Luiza II, Nossa Senhora de Fátima, Triunfo, São Jorge, Jardim Flórida, Vila Azenha, Jardim Fadel.

Informações adicionais:

Setor de Zoonoses: (19) 3466-3972

Coden Ambiental: 0800 771 1195