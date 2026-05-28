O ambiente de trabalho moderno, com cobranças incessantes, metas agressivas e jornadas cada vez mais longas, tem feito com que muitos trabalhadores enfrentem não apenas o cansaço físico, mas também o esgotamento mental. Entre as doenças relacionadas ao trabalho, o Burnout ganhou destaque nos últimos anos e foi reconhecido oficialmente como doença ocupacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Mas, após um diagnóstico, o trabalhador pode pedir rescisão indireta do contrato de trabalho? Quais são seus direitos?

A rotina do trabalhador com Burnout

Imagine acordar todos os dias com aquela sensação de peso, desânimo, dores de cabeça, insônia e falta de energia para enfrentar mais um dia de trabalho. O Burnout, também conhecido como Síndrome do Esgotamento Profissional, se manifesta justamente assim: esgotamento emocional intenso causado pelo excesso de demandas, pressões constantes, cobranças e, muitas vezes, a ausência de reconhecimento no ambiente de trabalho.

É comum que trabalhadores passem a sentir dores físicas, ansiedade, dificuldade de concentração, distanciamento emocional, irritabilidade e baixa autoestima. As consequências vão além do aspecto profissional, interferindo na vida pessoal, familiar e social do empregado.

 

Quais as soluções encontradas pelos trabalhadores?

 

Muitos tentam remédios caseiros, afastam-se temporariamente, buscam auxílio médico, apoio psicológico, mas, quando percebem que o problema está no ambiente de trabalho e que a empresa não contribui para mudanças, procuram entender se cabe um pedido de afastamento definitivo ou até mesmo a chamada rescisão indireta, que ocorre quando a empresa comete faltas graves contra o empregado.

 

Burnout: qual a relação com o trabalho?

 

O mais importante é entender que o diagnóstico de Burnout tem relação direta com o ambiente e as condições de trabalho. Isso é chamado de nexo causal. Ou seja, para que o trabalhador possa exercer seus direitos, é fundamental comprovar que a Síndrome de Burnout foi desencadeada ou agravada exatamente pelas condições do emprego, como excesso de jornada, pressão indevida, assédio moral, metas abusivas ou falta de suporte.

 

Essa comprovação pode equiparar o Burnout a um acidente de trabalho perante a legislação trabalhista e previdenciária, trazendo direitos e proteções ao empregado.

 

Burnout é acidente de trabalho?

 

De acordo com a legislação vigente, doenças decorrentes das condições laborais podem ser equiparadas ao acidente de trabalho. Com a inclusão do Burnout como doença ocupacional (CID-11), trabalhadores acometidos por ela têm direito a benefícios específicos, como:

 

  • Estabilidade provisória no emprego após o retorno do afastamento pelo INSS;
  • Auxílio-doença acidentário (espécie B91);
  • Recolhimento do FGTS durante o afastamento;
  • Possibilidade de ressarcimento por danos morais e materiais.

Como reunir provas para processar a empresa?

 

O sucesso em ações trabalhistas relacionadas ao Burnout depende da qualidade das provas. Confira algumas dicas fundamentais:

 

  • Relatórios médicos e laudos psicológicos: fundamentais para atestar o diagnóstico, sintomas, tratamento e relação com o trabalho.
  • Atestados de afastamento e prontuários médicos.
  • Testemunhas: colegas de trabalho que tenham vivenciado situações semelhantes ou presenciado abusos, pressão excessiva, assédio, etc.
  • E-mails, prints e registros de mensagens comprovando cobranças abusivas, metas inalcançáveis ou jornadas ampliadas.
  • Relatórios de RH ou sindicâncias internas que possam apontar para as condições inadequadas.
  • Escalas de trabalho ou registros de ponto que demonstrem excesso de jornada ou trabalho sem descanso.

 

Quanto mais robusto o conjunto probatório, maiores as chances de êxito numa ação judicial.

 

Posso pedir a rescisão indireta por Burnout?

 

Sim! A legislação trabalhista prevê a chamada rescisão indireta, espécie de “justa causa ao contrário”. Ela ocorre quando o empregador comete faltas graves, tornando impossível a manutenção do vínculo de trabalho sem prejuízos à saúde ou dignidade do empregado.

 

No contexto do Burnout, a rescisão indireta pode ser fundamentada em:

 

  • Exposição a situações que coloquem em risco a saúde física ou mental do empregado;
  • Descumprimento de obrigações legais, como garantir ambiente saudável e seguro;
  • Tratamento desumano, pressões excessivas e metas abusivas;
  • Ausência de medidas para corrigir ou prevenir fatores causadores do esgotamento.

 

Passo a passo para pedir rescisão indireta

 

Veja o caminho orientado para buscar a rescisão indireta em casos de Burnout:

  1. Procurar acompanhamento médico e obter laudos detalhados sobre o diagnóstico e a relação com o trabalho.
  2. Tentar resolver a situação internamente, comunicando superiores ou o RH sobre as condições hostis e solicitando providências.
  3. Documentar todo o processo, reunindo laudos médicos, e-mails, testemunhas e qualquer registro de tentativas de solução amigável.
  4. Consultar um advogado trabalhista, que fará a análise do caso, orientará sobre as provas necessárias e elaborará o pedido de rescisão indireta.
  5. Ingressar com ação judicial, caso não haja acordo ou resposta satisfatória da empresa.
  6. Aguardar a decisão judicial sobre a procedência do pedido e o pagamento dos direitos devidos.

 

Quais verbas e indenizações posso receber?

 

Ao ter reconhecida a rescisão indireta, o trabalhador adquire os mesmos direitos de uma demissão sem justa causa, incluindo:

 

  • Saldo de salário;
  • Aviso prévio indenizado;
  • 13º salário proporcional;
  • Férias vencidas e proporcionais, com 1/3 adicional;
  • Multa de 40% sobre o FGTS;
  • Saque integral do FGTS;
  • Seguro-desemprego;
  • Eventuais horas extras, adicionais e outras verbas não quitadas.

 

Além disso, pode ser possível pedir indenização por danos morais, caso se comprove que o ambiente de trabalho foi decisivo para o desenvolvimento do Burnout, gerando sofrimento extremo e prejuízo à saúde.

 

Indenização por danos materiais

Burnout

Tired businessman having a headache while working on a computer in the office.

Caso o Burnout tenha causado incapacidade para o trabalho (temporária ou definitiva) com prejuízo financeiro, é possível requerer também indenização por danos materiais, como lucros cessantes (perda de ganhos) e despesas com tratamentos médicos.

 

A importância de buscar ajuda profissional

 

Enfrentar Burnout não é simples. O sofrimento causado vai além do ambiente de trabalho e pode afetar sua saúde física, mental e até sua relação com a família. Por isso, além do apoio psicológico e psiquiátrico, é essencial contar com o acompanhamento de um advogado especializado em Direito do Trabalho.

 

Buscar ajuda profissional garante a orientação adequada, evita falhas na condução do processo e aumenta as chances de conseguir seus direitos, além de proteger sua saúde e dignidade.

 

Foi diagnosticado com Burnout? Saiba que você não está sozinho. A legislação protege trabalhadores que sofrem em ambientes abusivos e doentios. O pedido de rescisão indireta é um caminho legítimo para quem sofre lesão grave decorrente das condições laborais e não vê outra saída que não seja a ruptura do vínculo.

 

Reúna provas, busque acompanhamento jurídico e nunca negligencie sua saúde. O bem-estar do trabalhador não deve ser sacrificado em nome do emprego, há leis e profissionais prontos para lhe auxiliar.

 

Informe-se sobre garantir seus direitos com um advogado trabalhista em Campinas. O profissional qualificado poderá orientar o trabalhador na coleta de evidências, no ajuizamento seguro da reclamação trabalhista e no pedido de rescisão indireta, se for o caso, garantindo que o empregado não seja lesado financeiramente.

Atenção: Este artigo possui fins educativos e não substitui a consulta individual com um profissional qualificado. Se estiver passando por sintomas de esgotamento, busque apoio médico e jurídico imediatamente.

 

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