O ambiente de trabalho moderno, com cobranças incessantes, metas agressivas e jornadas cada vez mais longas, tem feito com que muitos trabalhadores enfrentem não apenas o cansaço físico, mas também o esgotamento mental. Entre as doenças relacionadas ao trabalho, o Burnout ganhou destaque nos últimos anos e foi reconhecido oficialmente como doença ocupacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Mas, após um diagnóstico, o trabalhador pode pedir rescisão indireta do contrato de trabalho? Quais são seus direitos?

A rotina do trabalhador com Burnout

Imagine acordar todos os dias com aquela sensação de peso, desânimo, dores de cabeça, insônia e falta de energia para enfrentar mais um dia de trabalho. O Burnout, também conhecido como Síndrome do Esgotamento Profissional, se manifesta justamente assim: esgotamento emocional intenso causado pelo excesso de demandas, pressões constantes, cobranças e, muitas vezes, a ausência de reconhecimento no ambiente de trabalho.

É comum que trabalhadores passem a sentir dores físicas, ansiedade, dificuldade de concentração, distanciamento emocional, irritabilidade e baixa autoestima. As consequências vão além do aspecto profissional, interferindo na vida pessoal, familiar e social do empregado.

Quais as soluções encontradas pelos trabalhadores?

Muitos tentam remédios caseiros, afastam-se temporariamente, buscam auxílio médico, apoio psicológico, mas, quando percebem que o problema está no ambiente de trabalho e que a empresa não contribui para mudanças, procuram entender se cabe um pedido de afastamento definitivo ou até mesmo a chamada rescisão indireta, que ocorre quando a empresa comete faltas graves contra o empregado.

Burnout: qual a relação com o trabalho?

O mais importante é entender que o diagnóstico de Burnout tem relação direta com o ambiente e as condições de trabalho. Isso é chamado de nexo causal. Ou seja, para que o trabalhador possa exercer seus direitos, é fundamental comprovar que a Síndrome de Burnout foi desencadeada ou agravada exatamente pelas condições do emprego, como excesso de jornada, pressão indevida, assédio moral, metas abusivas ou falta de suporte.

Essa comprovação pode equiparar o Burnout a um acidente de trabalho perante a legislação trabalhista e previdenciária, trazendo direitos e proteções ao empregado.

Burnout é acidente de trabalho?

De acordo com a legislação vigente, doenças decorrentes das condições laborais podem ser equiparadas ao acidente de trabalho. Com a inclusão do Burnout como doença ocupacional (CID-11), trabalhadores acometidos por ela têm direito a benefícios específicos, como:

Estabilidade provisória no emprego após o retorno do afastamento pelo INSS;

Auxílio-doença acidentário (espécie B91);

Recolhimento do FGTS durante o afastamento;

Possibilidade de ressarcimento por danos morais e materiais.

Como reunir provas para processar a empresa?

O sucesso em ações trabalhistas relacionadas ao Burnout depende da qualidade das provas. Confira algumas dicas fundamentais:

Relatórios médicos e laudos psicológicos : fundamentais para atestar o diagnóstico, sintomas, tratamento e relação com o trabalho.

: fundamentais para atestar o diagnóstico, sintomas, tratamento e relação com o trabalho. Atestados de afastamento e prontuários médicos.

e prontuários médicos. Testemunhas : colegas de trabalho que tenham vivenciado situações semelhantes ou presenciado abusos, pressão excessiva, assédio, etc.

: colegas de trabalho que tenham vivenciado situações semelhantes ou presenciado abusos, pressão excessiva, assédio, etc. E-mails, prints e registros de mensagens comprovando cobranças abusivas, metas inalcançáveis ou jornadas ampliadas.

comprovando cobranças abusivas, metas inalcançáveis ou jornadas ampliadas. Relatórios de RH ou sindicâncias internas que possam apontar para as condições inadequadas.

que possam apontar para as condições inadequadas. Escalas de trabalho ou registros de ponto que demonstrem excesso de jornada ou trabalho sem descanso.

Quanto mais robusto o conjunto probatório, maiores as chances de êxito numa ação judicial.

Posso pedir a rescisão indireta por Burnout?

Sim! A legislação trabalhista prevê a chamada rescisão indireta, espécie de “justa causa ao contrário”. Ela ocorre quando o empregador comete faltas graves, tornando impossível a manutenção do vínculo de trabalho sem prejuízos à saúde ou dignidade do empregado.

No contexto do Burnout, a rescisão indireta pode ser fundamentada em:

Exposição a situações que coloquem em risco a saúde física ou mental do empregado;

Descumprimento de obrigações legais, como garantir ambiente saudável e seguro;

Tratamento desumano, pressões excessivas e metas abusivas;

Ausência de medidas para corrigir ou prevenir fatores causadores do esgotamento.

Passo a passo para pedir rescisão indireta

Veja o caminho orientado para buscar a rescisão indireta em casos de Burnout:

Procurar acompanhamento médico e obter laudos detalhados sobre o diagnóstico e a relação com o trabalho. Tentar resolver a situação internamente, comunicando superiores ou o RH sobre as condições hostis e solicitando providências. Documentar todo o processo, reunindo laudos médicos, e-mails, testemunhas e qualquer registro de tentativas de solução amigável. Consultar um advogado trabalhista, que fará a análise do caso, orientará sobre as provas necessárias e elaborará o pedido de rescisão indireta. Ingressar com ação judicial, caso não haja acordo ou resposta satisfatória da empresa. Aguardar a decisão judicial sobre a procedência do pedido e o pagamento dos direitos devidos.

Quais verbas e indenizações posso receber?

Ao ter reconhecida a rescisão indireta, o trabalhador adquire os mesmos direitos de uma demissão sem justa causa, incluindo:

Saldo de salário;

Aviso prévio indenizado;

13º salário proporcional;

Férias vencidas e proporcionais, com 1/3 adicional;

Multa de 40% sobre o FGTS;

Saque integral do FGTS;

Seguro-desemprego;

Eventuais horas extras, adicionais e outras verbas não quitadas.

Além disso, pode ser possível pedir indenização por danos morais, caso se comprove que o ambiente de trabalho foi decisivo para o desenvolvimento do Burnout, gerando sofrimento extremo e prejuízo à saúde.

Indenização por danos materiais

Caso o Burnout tenha causado incapacidade para o trabalho (temporária ou definitiva) com prejuízo financeiro, é possível requerer também indenização por danos materiais, como lucros cessantes (perda de ganhos) e despesas com tratamentos médicos.

A importância de buscar ajuda profissional

Enfrentar Burnout não é simples. O sofrimento causado vai além do ambiente de trabalho e pode afetar sua saúde física, mental e até sua relação com a família. Por isso, além do apoio psicológico e psiquiátrico, é essencial contar com o acompanhamento de um advogado especializado em Direito do Trabalho.

Buscar ajuda profissional garante a orientação adequada, evita falhas na condução do processo e aumenta as chances de conseguir seus direitos, além de proteger sua saúde e dignidade.

Foi diagnosticado com Burnout? Saiba que você não está sozinho. A legislação protege trabalhadores que sofrem em ambientes abusivos e doentios. O pedido de rescisão indireta é um caminho legítimo para quem sofre lesão grave decorrente das condições laborais e não vê outra saída que não seja a ruptura do vínculo.

Reúna provas, busque acompanhamento jurídico e nunca negligencie sua saúde. O bem-estar do trabalhador não deve ser sacrificado em nome do emprego, há leis e profissionais prontos para lhe auxiliar.

Informe-se sobre garantir seus direitos com um advogado trabalhista em Campinas. O profissional qualificado poderá orientar o trabalhador na coleta de evidências, no ajuizamento seguro da reclamação trabalhista e no pedido de rescisão indireta, se for o caso, garantindo que o empregado não seja lesado financeiramente.

Atenção: Este artigo possui fins educativos e não substitui a consulta individual com um profissional qualificado. Se estiver passando por sintomas de esgotamento, busque apoio médico e jurídico imediatamente.