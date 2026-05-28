O ambiente de trabalho moderno, com cobranças incessantes, metas agressivas e jornadas cada vez mais longas, tem feito com que muitos trabalhadores enfrentem não apenas o cansaço físico, mas também o esgotamento mental. Entre as doenças relacionadas ao trabalho, o Burnout ganhou destaque nos últimos anos e foi reconhecido oficialmente como doença ocupacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Mas, após um diagnóstico, o trabalhador pode pedir rescisão indireta do contrato de trabalho? Quais são seus direitos?
A rotina do trabalhador com Burnout
Imagine acordar todos os dias com aquela sensação de peso, desânimo, dores de cabeça, insônia e falta de energia para enfrentar mais um dia de trabalho. O Burnout, também conhecido como Síndrome do Esgotamento Profissional, se manifesta justamente assim: esgotamento emocional intenso causado pelo excesso de demandas, pressões constantes, cobranças e, muitas vezes, a ausência de reconhecimento no ambiente de trabalho.
É comum que trabalhadores passem a sentir dores físicas, ansiedade, dificuldade de concentração, distanciamento emocional, irritabilidade e baixa autoestima. As consequências vão além do aspecto profissional, interferindo na vida pessoal, familiar e social do empregado.
Quais as soluções encontradas pelos trabalhadores?
Muitos tentam remédios caseiros, afastam-se temporariamente, buscam auxílio médico, apoio psicológico, mas, quando percebem que o problema está no ambiente de trabalho e que a empresa não contribui para mudanças, procuram entender se cabe um pedido de afastamento definitivo ou até mesmo a chamada rescisão indireta, que ocorre quando a empresa comete faltas graves contra o empregado.
Burnout: qual a relação com o trabalho?
O mais importante é entender que o diagnóstico de Burnout tem relação direta com o ambiente e as condições de trabalho. Isso é chamado de nexo causal. Ou seja, para que o trabalhador possa exercer seus direitos, é fundamental comprovar que a Síndrome de Burnout foi desencadeada ou agravada exatamente pelas condições do emprego, como excesso de jornada, pressão indevida, assédio moral, metas abusivas ou falta de suporte.
Essa comprovação pode equiparar o Burnout a um acidente de trabalho perante a legislação trabalhista e previdenciária, trazendo direitos e proteções ao empregado.
Burnout é acidente de trabalho?
De acordo com a legislação vigente, doenças decorrentes das condições laborais podem ser equiparadas ao acidente de trabalho. Com a inclusão do Burnout como doença ocupacional (CID-11), trabalhadores acometidos por ela têm direito a benefícios específicos, como:
- Estabilidade provisória no emprego após o retorno do afastamento pelo INSS;
- Auxílio-doença acidentário (espécie B91);
- Recolhimento do FGTS durante o afastamento;
- Possibilidade de ressarcimento por danos morais e materiais.
Como reunir provas para processar a empresa?
O sucesso em ações trabalhistas relacionadas ao Burnout depende da qualidade das provas. Confira algumas dicas fundamentais:
- Relatórios médicos e laudos psicológicos: fundamentais para atestar o diagnóstico, sintomas, tratamento e relação com o trabalho.
- Atestados de afastamento e prontuários médicos.
- Testemunhas: colegas de trabalho que tenham vivenciado situações semelhantes ou presenciado abusos, pressão excessiva, assédio, etc.
- E-mails, prints e registros de mensagens comprovando cobranças abusivas, metas inalcançáveis ou jornadas ampliadas.
- Relatórios de RH ou sindicâncias internas que possam apontar para as condições inadequadas.
- Escalas de trabalho ou registros de ponto que demonstrem excesso de jornada ou trabalho sem descanso.
Quanto mais robusto o conjunto probatório, maiores as chances de êxito numa ação judicial.
Posso pedir a rescisão indireta por Burnout?
Sim! A legislação trabalhista prevê a chamada rescisão indireta, espécie de “justa causa ao contrário”. Ela ocorre quando o empregador comete faltas graves, tornando impossível a manutenção do vínculo de trabalho sem prejuízos à saúde ou dignidade do empregado.
No contexto do Burnout, a rescisão indireta pode ser fundamentada em:
- Exposição a situações que coloquem em risco a saúde física ou mental do empregado;
- Descumprimento de obrigações legais, como garantir ambiente saudável e seguro;
- Tratamento desumano, pressões excessivas e metas abusivas;
- Ausência de medidas para corrigir ou prevenir fatores causadores do esgotamento.
Passo a passo para pedir rescisão indireta
Veja o caminho orientado para buscar a rescisão indireta em casos de Burnout:
- Procurar acompanhamento médico e obter laudos detalhados sobre o diagnóstico e a relação com o trabalho.
- Tentar resolver a situação internamente, comunicando superiores ou o RH sobre as condições hostis e solicitando providências.
- Documentar todo o processo, reunindo laudos médicos, e-mails, testemunhas e qualquer registro de tentativas de solução amigável.
- Consultar um advogado trabalhista, que fará a análise do caso, orientará sobre as provas necessárias e elaborará o pedido de rescisão indireta.
- Ingressar com ação judicial, caso não haja acordo ou resposta satisfatória da empresa.
- Aguardar a decisão judicial sobre a procedência do pedido e o pagamento dos direitos devidos.
Quais verbas e indenizações posso receber?
Ao ter reconhecida a rescisão indireta, o trabalhador adquire os mesmos direitos de uma demissão sem justa causa, incluindo:
- Saldo de salário;
- Aviso prévio indenizado;
- 13º salário proporcional;
- Férias vencidas e proporcionais, com 1/3 adicional;
- Multa de 40% sobre o FGTS;
- Saque integral do FGTS;
- Seguro-desemprego;
- Eventuais horas extras, adicionais e outras verbas não quitadas.
Além disso, pode ser possível pedir indenização por danos morais, caso se comprove que o ambiente de trabalho foi decisivo para o desenvolvimento do Burnout, gerando sofrimento extremo e prejuízo à saúde.
Indenização por danos materiais
Caso o Burnout tenha causado incapacidade para o trabalho (temporária ou definitiva) com prejuízo financeiro, é possível requerer também indenização por danos materiais, como lucros cessantes (perda de ganhos) e despesas com tratamentos médicos.
A importância de buscar ajuda profissional
Enfrentar Burnout não é simples. O sofrimento causado vai além do ambiente de trabalho e pode afetar sua saúde física, mental e até sua relação com a família. Por isso, além do apoio psicológico e psiquiátrico, é essencial contar com o acompanhamento de um advogado especializado em Direito do Trabalho.
Buscar ajuda profissional garante a orientação adequada, evita falhas na condução do processo e aumenta as chances de conseguir seus direitos, além de proteger sua saúde e dignidade.
Foi diagnosticado com Burnout? Saiba que você não está sozinho. A legislação protege trabalhadores que sofrem em ambientes abusivos e doentios. O pedido de rescisão indireta é um caminho legítimo para quem sofre lesão grave decorrente das condições laborais e não vê outra saída que não seja a ruptura do vínculo.
Reúna provas, busque acompanhamento jurídico e nunca negligencie sua saúde. O bem-estar do trabalhador não deve ser sacrificado em nome do emprego, há leis e profissionais prontos para lhe auxiliar.
Informe-se sobre garantir seus direitos com um advogado trabalhista em Campinas. O profissional qualificado poderá orientar o trabalhador na coleta de evidências, no ajuizamento seguro da reclamação trabalhista e no pedido de rescisão indireta, se for o caso, garantindo que o empregado não seja lesado financeiramente.
Atenção: Este artigo possui fins educativos e não substitui a consulta individual com um profissional qualificado. Se estiver passando por sintomas de esgotamento, busque apoio médico e jurídico imediatamente.
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