SEAAC fecha acordo de 7% com Uniodonto

O SEAAC de Americana e Região fechou Acordo Coletivo (ACT) de Trabalho com a Uniodonto retroativo a 1º de maio, data-base da categoria. Pelo ACT celebrado os trabalhadores da Uniodonto terão 7% de reajuste salarial e piso de R$ 2.700,00. O reajuste repõe o INPC de 12 meses (4,11%) e acrescenta 2,89% de aumento real.

Com a aplicação deste índice o auxílio-refeição/alimentação sobe para R$ 973,50; o Programa de Lucros e Resultados (PLR) para R$ 856,00 e o auxílio-creche para R$ 535,00 mensais por filho até 4 anos de idade.

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A presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva, disse que há anos o sindicato e a empresa celebram Acordo Coletivo. “Neste ano conseguimos novamente fechar de forma rápida o Acordo com a Uniodonto. Creio que os números negociados agradaram os trabalhadores que aprovaram de forma praticamente unânime a pauta levada à assembleia”.

Negociações

Desde o início do mês o SEAAC está negociando com as empresas com data-base em 1º de maio. “Encaminhamos a proposta de Acordo Coletivo para empresas que costumeiramente negociam com o sindicato e preferem este instrumento a esperar o fechamento da Convenção Coletiva, às vezes demorado e menos abrangente”, finalizou Helena.

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