O jovem nadador barbarense Kauã Miguel Lopes, de 16 anos, recebeu Moção de Aplauso do vereador Celso Ávila concedeu esta semana em reconhecimento à sua trajetória na natação e aos resultados conquistados em competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais.

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Filho de Andrea Regina dos Santos e Reginaldo Alessandro Lopes, Kauã vem se consolidando como uma das grandes promessas da natação brasileira. O atleta, que atualmente cursa o 2º ano do Ensino Médio no Colégio Ulisses, iniciou cedo sua trajetória nas piscinas e rapidamente passou a se destacar entre os melhores nadadores do país.

Irmão da nadadora Lorena Eduarda Lopes, também destaque na modalidade, Kauã acumula títulos importantes ao longo da carreira, incluindo conquistas em campeonatos paulistas, brasileiros e sul-americanos. Entre os principais feitos estão as convocações para a Seleção Paulista e para a Seleção Brasileira de Base, além de medalhas e recordes em competições nacionais e internacionais.

O jovem atleta também figura entre os melhores nadadores do Brasil em sua categoria, sendo reconhecido diversas vezes pelo melhor índice técnico em importantes torneios da modalidade. Em 2026, Kauã conquistou ainda o título e o recorde sul-americano nos revezamentos 4×100 livre e 4×100 medley, durante competição realizada no Panamá.

Para o vereador Celso Ávila, a homenagem reconhece não apenas as conquistas esportivas, mas também a dedicação, a disciplina e a determinação do jovem atleta, que leva com orgulho o nome de Santa Bárbara d’Oeste para todo o país.

Ávila comenta trajetória de Kauã Miguel

“É motivo de muito orgulho ver um jovem barbarense alcançando resultados tão importantes e representando nossa cidade em alto nível. O Kauã é exemplo de esforço, superação e inspiração para muitos jovens”, destacou o parlamentar.

Com uma carreira promissora pela frente, Kauã Miguel Lopes segue treinando e sonhando em defender futuramente a Seleção Brasileira principal de natação em grandes competições internacionais.

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